Bezár Budapest egyik kedvenc reggelizője

Újabb közkedvelt vendéglátóhely zár be a bulinegyedben, ezúttal a Keksz jelentette be, hogy kénytelenek búcsúzni. Mint azt a We love Budapest írja, a Keksz egyike volt azoknak a régi vágású helyeknek, melyek a világjárvány és a gazdasági válság ellenére is megőrizték eredeti hangulatukat.

„Kedves Vendégek, Barátok… Kekszesek! Szomorú hírünk van Nektek: A Keksz 2024. október 6-án este bezárja kapuit a Madách téren. Nem végleg, de jelenleg búcsúzunk” – közölték a Facebook-oldalukon .

A hely 2012. január 12-én nyitott a Madách tér szívében. Mint a tulajdonosok megjegyzik, szerettek volna megfizethető helyet csinálni a városban, egy olyan környezetet, ahova mindenki haza járhat. 2017-ben megszépültek, 2018-ban pedig teraszt is bővítettek.

Túléltünk egy világjárványt, és az előző 12 évben tanúja voltunk megannyi barátság, házasság, és baba születésének. Köszönjük ezt a majdnem 13 évet. Csodálatos volt részese lenni Budapest pezsgő életének

– emelték ki. Hozzátették, hogy a következő két hétben szuper dolgokkal készülnek, és várják reggel vacsorázni és este reggelizni vágyókat.

Zárjuk le ezt a szuper időszakot együtt! Reméljük hamarosan újra találkozunk

– írták még bejegyzésükben.