Orbán Viktor helyett előbb Lázár Jánossal találkozott Matteo Salvini Budapesten

Budapesten tárgyalnak egymással az Európai Unió közlekedési miniszterei pénteken. Az ülésen jelen van Matteo Salvini, az olasz kormányfőhelyettes is, aki így már találkozott Lázár János építési és közlekedési miniszterrel. Salvini még hétfőn jelentette be, hogy pénteken tanácskozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is.