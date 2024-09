A magyar kormány újabb 16 milliárd forintot ad a mohácsi csata 500. évfordulójára

A kormány kiemelt eseményként kezeli a mohácsi csata ötszázadik évfordulóját, melyre a 2023-ban megszavazott hatmilliárd forintos összegen túl további 16 milliárd forintot tervez költeni, melyek nemcsak infrastrukturális, hanem kulturális beruházások is egyben. Emellett még rengeteg korábbi döntést is megmásítottak, melyről a Magyar Közlöny számolt be.