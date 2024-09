A napokban elhíresült büfétulajdonoshoz, Darók Jánoshoz nemcsak a vendégek, de a média képviselői is folyamatosan áramlanak. Az Index stábját is körbekalauzolta az ország Jánosa a budakalászi ártérben, és töretlen humorral mesélt a környékben lévő áldatlan állapotokról.

Jánoshoz és az Ebihal büféhez a környéken lévő ártér ellenére is folyamatosan érkezik a vendégsereg. Elmondása szerint van, hogy harmincszor is kihajózik az újabb utasokért. Véleménye mellett pedig törelenül kitart: „Minek ide szakember? Mindenki szakember, aki itt van húsz éve.” Ő jobban tudja, hogy mit és mikor kell csinálni, és ezt el is hisszük neki.

A környékbeliek értelemszerűen elköltöztek, és pár naponta csak csónakokkal tudják ellenőrizni, milyen állapotban vannak az ingatlanjaik. Két napja áram sincs, a visszakapcsolásra csak 6 méter 80 centiméternél kerül majd sor. De az Ebihal büfé töretlenül dacol az árral.