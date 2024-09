A Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke napirendre venné a robbanó csipogók ügyét

Farkas Örsöt a politikus arra kérte, hogy az általa vezetett bizottság szeptember 26-ra összehívott, soron következő, tehát nem rendkívüli ülésén a Libanonban felrobbantott személyi hívókkal kapcsolatosan is adjanak tájékoztatást. Ismertette az államtitkárral azokat a kérdéseket is, amelyekre válaszokat szeretne kapni − írta Sas Zoltán a Facebook-on.

Kérte arra is, hogy a polgári titkosszolgálatok már a nemzetbiztonsági bizottsági ülésre készítsék el a válaszaikat; hogy ne vesztegessék az időt azzal, hogy esetlegesen újabb dolgoknak kelljen utánajárni.

Határozottan kértem azt is, hogy már a bizottsági tájékoztatás során konkrét információkat kapjak arról is, hogy az általuk elmondottakból melyek azok a tények, amelyeket később a nyilvánosság is megismerhet. Államtitkár úr mindezekre ígéretet tett