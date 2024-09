Mint megírtuk, Szijjártó Péter Mihail Albertovics Murasko orosz egészségügyi miniszterével tárgyalt pénteken. A tárcavezető a Facebookon számolt be arról, hogy az árhullám miatt rendhagyó helyszínen került sor a Magyar–Orosz Gazdasági Együttműködési Bizottság ülésére, amelyet a Puskás Arénában tartottak.

„Ami azonban változatlan: Magyarországnak fenn kell tartania az együttműködést Oroszországgal. Egész egyszerűen azért, mert ez a nemzeti érdekünk, ez a magyar emberek érdeke” – emelte ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Az orosz egészségügyi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján a tárcavezető elmondta, hogy szerinte nemzetgazdasági, nemzetbiztonsági és nemzetstratégiai érdek a gazdasági együttműködés fejlesztése Magyarország és Oroszország között a nemzetközi szankciók által nem érintett területeken.

Egyébként egész Európa bizniszel az oroszokkal, csak próbálják titkolni

– jegyezte meg Szijjártó Péter.

Szerinte Európában ma rendkívül nehéz idők járnak, és a gazdasági teljesítmény helyett csak a bizonytalanság növekszik, valamint vélekedése szerint összeomlott az a korábbi modell, amely a nyugati technológiák és a keleti energiahordozók kombinációjára épült. Úgy vélekedett, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók nem működnek, ráadásul az európai cégek és országok egy jelentős része bár kerülőúton, de továbbra is fenntartja a gazdasági együttműködését.

Mi sem értünk egyet a szankciókkal, viszont mivel európai jogszabályokban jelennek meg, tiszteletben tartjuk őket természetesen

– mondta, hozzátéve, hogy a kormány akkor szokott vétózni, ha egy adott európai uniós javaslat súlyosan sértené a nemzeti érdekeket.

Szijjártó Péter érintette az energetikai kérdéseket is. Üdvözölte, hogy tárgyalópartnere biztosította arról, hogy Moszkva továbbra is elkötelezett a Magyarország földgáz- és kőolajellátását garantáló szerződések betartása mellett.

Tájékoztatása szerint a Török Áramlat vezetéken idén 5,3 milliárd köbméter földgáz érkezett. Kitért arra is, hogy idén 3,2 millió tonnányi kőolaj érkezett a Barátság vezetéken keresztül.

Paksi bővítés és felsőoktatási együttműködés

A paksi bővítéssel kapcsolatban arról számolt be, hogy újabb mérföldkőhöz ért a folyamat, már több mint ezren dolgoznak a helyszínen, köztük amerikai, német és francia alvállalkozók alkalmazottai is, idén pedig az első beton is a földbe kerülhet.

Rámutatott, hogy szerinte a Richter stratégiai szerepet játszik Oroszországban a gyógyszerellátásban. Hozzátette, hogy megegyezés született az onkológiai és sugárterápiás együttműködés fejlesztéséről is, és megkezdődtek az egyeztetések a vektorvakcinák magyarországi gyártásáról.

Végül a miniszter közölte, hogy megállapodást írtak alá a felsőoktatási együttműködésről is, így 2025-ben sor kerülhet az első magyar-orosz rektori konferenciára, továbbá létrejön egy magyar-orosz egyetemi szövetség, és továbbra is évi kétszáz orosz hallgató tanulhat majd ösztöndíjjal hazai egyetemeken.