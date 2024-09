Már csak órák kérdése és tetőzik a Duna Budapesten

Zajlik a lassú apadás a Duna hazai szakaszán, egyre lejjebb lévő településeknél tetőzik a folyó: csütörtök délelőtt még Nagybajcsnál, este Gönyűnél, péntek hajnalban már Komáromnál érte el a csúcspontot az ottani vízállás, szombat éjjelre pedig a fővárosban is várható a tetőzés. Orbán Viktor pénteken ismét Árvízinfó címmel tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta, hogy a klasszikus fizikai munkával végeztek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság pedig figyelmeztetett, hogy a gátakat extrém terhelés éri, és most döntő fontosságú a vízügyesek szerepe.

A Borisz ciklon hatalmas mennyiségű csapadékot hozott magával, magas fokú árvízkészültség alakult ki a Dunán és mellékfolyóin. Szerdára a pesti és a budai alsó rakpartot is elöntötte a víz, és a főváros egyik legkritikusabb pontja, a Róma-part is víz alá került.

Kedd éjszaka hatályba lépett az árvízrendelet, szerdán reggel pedig Orbán Viktor miniszterelnök Árvízinfo címmel tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta, hogy most jön az árvíz elleni védekezés legnehezebb időszaka. Csütörtökön a Margit-szigeten komoly fejtörést okozott az áradás, ugyanis a déli lejtés miatt a homokzsákok nem mindenhol voltak egyforma magasak. Kismaroson volt a legkritikusabb a helyzet, az ott lakók már csak csónakkal tudtak közlekedtek az utcákon is.

Több városban, köztük Komáromnál, Vácott és Győrött már tetőzött a Duna. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a péntek esti vízállás a fővárosban meghaladta a 824 centimétert, az előrejelzések alapján itt szombaton éjjel tetőzhet a folyó, a rakpartok kedden szabadulhatnak az árvízi tehertől.

23 Galéria: Árvíz Vácon 2024. szeptember 20-án Fotó: Szollár Zsófi / Index

Folyamatos az együttműködés Karácsony Gergely és a kormány között

Orbán Viktor pénteken ismét Árvízinfó címmel tartott sajtótájékoztatót, miután az árvízvédelmi operatív törzzsel egyeztetett. A kormányfő arról beszélt, hogy a csütörtökön elvégzett munka összesítéseként az előrejelzések igaznak bizonyultak, ugyanis az elmúlt két napban sehol sem hullott említésre méltó mennyiségű csapadék és folytatódik a nyári időjárás, ami segíti a védekezést. „A Lajta esetében egy hosszú tetőzésen vagyunk túl” – mondta.

A védekezésben részt vevő személyi állományról Orbán Viktor elmondta, hogy plusz 50 fővel bővül a létszám a vízi ágazatoknál, 600 fő a honvédségtől, 150 plusz polgárőr és 6149 fő dolgozott tegnap a hivatásosoknál. Az önkéntesek száma csökkent, de nem azért, mert kevésbé fontos a védekezés, hanem mert elkészültek a nyúlgátak.

A klasszikus fizikai munkákkal végeztünk

– jelentette ki a kormányfő.

Beszámolt arról is, hogy csütörtökön 311 ezer homokzsákot töltöttek meg. Nehéz védekezési helyszínek között említette Pilismarótot, ahol 99 százalékosra változott a készültség szintje. Tahitótfalunál 100 százalékos a védekezés, ahogy Vácon és Kismaroson is – közölte Orbán Viktor. Kisoroszit és Pócsmegyert illetően elmondta, hogy az ellenőrzésnél mindent rendben talált.

Elmondása szerint a Margit-szigeten is minden rendben van. Új elem az operatív törzs munkájában, hogy most már a Budapesttől délre eső védműveket is ellenőrzés alá kellett vonni, így Bátán, Dunaszegcsőn és Baján is dolgoznak. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Budapestről délre sem fogja meghaladni az árvíz az eddig mért legmagasabb szintet.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy összehangolt védekezési munka zajlik az árvízveszélyes helyeken az állam és az önkormányzat részéről, az emberek pedig nyugodtabbak, mint 2013-ban, a legutóbbi árvízhelyzet idején voltak.

Extrém terhelés éri a gátakat, a nézelődőktől kérték: maradjanak távol

A gátakat most extrém terhelés éri, a figyelőszolgálatot ellátó vízügyesek szerepe és szaktudása most döntő fontosságú – adott helyzetjelentést az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Facebookon pénteken. Mint írták, a legnagyobb gondot a nézelődők okozzák, akik „hátráltatják a munkát, veszélyeztetik a töltéseket, ezért a vízügy a lakosság józan belátását és együttműködését kéri”.

Senki ne menjen a védekezés helyszíneire, akinek nincs ott dolga!

– fogalmaztak.

Hozzátették: a Duna hazai szakaszán zajlik a lassú apadás, egyre lejjebb lévő településeknél tetőzik a folyó: csütörtök délelőtt még Nagybajcsnál, este Gönyűnél, péntek hajnalban pedig már Komáromnál érte el a csúcspontot az ottani vízállás. (Nagybajcsnál egyébként már több mint 20 cm-t apadt azóta a folyó, és a következő napokban is folytatódik ez a tendencia.)

Itthon várhatóan a III. fokot szinte mindenhol meghaladja majd a Dunán levonuló ár legmagasabb vízszintje a helyi vízmércéken. Esztergomban péntek napközben, Nagymarosnál pedig éjszaka tetőzött a folyó. A Rábán Árpásig fokozat alatti, Győrött a III. fokozat szintje feletti tetőzésre lehet számítani a jövő hét elején.

A Lajtán a szükségtározó megnyitásának köszönhetően Mosonmagyaróvárnál éjszaka 286 centiméteren, a valaha mért legmagasabb vízállástól, vagyis LNV-től körülbelül 30 centiméterrel alacsonyabban volt a tetőzés.

A lassú és tartós áradás miatt most kapják a legnagyobb terhelést a gátak a Dunakanyarban.

Az ideiglenes védműveknek akkora nyomást kell kibírniuk, hogy bármikor előfordulhatnak váratlan jelenségek, mint a csurgás vagy a buzgár, amelyek veszélyeztetik a töltések stabilitását. A vízügyesek szaktudása most döntő fontosságú – írták.

16 Galéria: Árvízhelyzet a Lupa-szigetnél Fotó: Papajcsik Péter / Index

Élesben nem tesztelt technikával próbálják megvédeni az Országházat

Két árvízvédelmi kapu is védi az Országházat – mondta Horváth Gábor, az Országgyűlés Hivatala gépész művezetője az Országház épületének hivatalos Instagram-oldalán közzétett videóban.

A szakember elmondta, hogy a kapuk 2013-ban, a mélygarázzsal és a látogatóközponttal egy időben épültek. Mindkettő vasszerkezetű, az egyik 8,5 méter hosszú, 3,5 méter magas, míg a másik 5,5 méter hosszú és szintén 3,5 méter magas.

Horváth Gábor tájékoztatása szerint a kapukat görgőkön húzták be, majd nekifeszítették egy gumi tömítőszerkezetnek, így nem tud átjutni rajtuk a víz.

A mögöttük lévő másodlagos kapu – egy alumíniumszerkezetű, a Római-partihoz hasonló árvízvédelmi létesítmény – azt szolgálja, hogy ha véletlen beszivárogna a víz, legyen, ami megállítja. Ha ez sem lenne elég, a két kapu közé szivattyúkat is el tudnak helyezni – tette hozzá. A gépész művezető jelezte, hogy a kapukat élesben még nem próbálták, de a tűzoltók már nagy nyomású vízzel tesztelték azokat.

8 Galéria: Római part 2024. szeptember 20-án Fotó: Papajcsik Péter / Index

Újabb változások a fővárosi közlekedésben

Péntektől a Duna magas vízállása miatt az M2-es metró nem áll meg a Batthyány téren, illetve a 19-es és a 41-es villamosok közlekedése is megváltozott.

Ahogy azt korábban a BKK már jelezte, szeptember 20-án, pénteken üzemkezdettől lezárták az M2-es metró Batthyány téri állomását. A vonatok ma már csak áthaladnak az állomáson, le- és felszállni nem lehet. A Batthyány téri metróállomás lezárásának idején a 39-es busz a Széll Kálmán tér és a Batthyány tér között sűrűbben és nagyobb befogadóképességű, csuklós autóbuszokkal közlekedik.

Péntektől korlátozták a 19-es és a 41-es villamos közlekedését is a Széchenyi Lánchíd térségében. A 41-es villamos a Krisztina körút felé, az 56-os villamos vonalán közlekedik, a 19-es villamos pedig két szakaszon jár: a Bécsi út felől csak a Batthyány téri, illetve a Clark Ádám téri ideiglenes végállomásig (felváltva), Kelenföld felől pedig a Clark Ádám tér megállóhelyig.

Mindeközben a BKK sűrűbben indítja a nagykörúti 4-es és 6-os villamosokat, illetve több járat közlekedik az 1-es villamos vonalán is.

3 Galéria: Margit híd 2024. szeptember 20-án Fotó: Szollár Zsófi / Index

Elkeseredett a küzdelem a Római-parton

Stábunkkal hétfőn jártunk a Római-parton, akkor még valóban ki lehetett sétálni a sokak által kedvelt büfésorhoz, csütörtök délután viszont már állt a víz a partra vezető utcákban. A területen a fővédvonal a Nánási út – Királyok útja vonalon húzódik, ezzel pedig kialakul egy 70 hektáros hullámtér, amelyet a főváros, vagyis idén a kormányzat nem véd meg.

Vannak helyiek, akik az önkormányzatot hibáztatják, mert a fővédvonal nem a parton található, így elönti a házukat a víz, miközben nem a III. kerület feladata az árvízvédelem. Akad olyan önkéntes, aki segít a bajba jutott ingatlantulajdonosoknak, de közben azt gondolja, hogy

hiba volt az ártérbe építkezniük, és nem várhatják el a fővárostól, hogy megvédje őket.

Tudomásunkra jutott, hogy néhány ház tulajdonosa nem hagyta el otthonát annak ellenére sem, hogy a főváros szerint menthetetlen ártérben élnek. Ők a Római-partért Egyesület tagjaival, valamint önkéntesekkel próbálják megvédeni magukat. Az utcát azonban még megközelíteni sem tudtuk, ugyanis a rendőrség lezárta a területet, és senkit sem enged be a karszalaggal rendelkező önkénteseken és helyi lakosokon kívül. Szerencsére a Római-partért Egyesület elnöke, Búzás Antal Győző kijött hozzánk elmondani a helyzetüket a kordon szélére. Helyszíni riportunk itt olvasható.

8 Galéria: Római part 2024. szeptember 20-án Fotó: Papajcsik Péter / Index

Víz alatt a Kopaszi-gát jó része is

Csütörtökön nem látogattuk meg a Kopaszi-gátat, de pótoltuk a mulasztást. A terület bejáratánál, az úgynevezett Buda-part felőli oldalon tábla fogadja az embert, a magas vízállás miatt a park és a sétány nem látogatható. Azért mi bemegyünk, nem vagyunk egyedül, a katasztrófaturizmus virágzik errefelé is. Bizony, a mélyebben fekvő részeket elöntötte a víz, még szerencse, hogy a patinás kajak-kenu klub, a Lágymányosi Szpari (az együttvéve ötszörös olimpiai bajnok Kolonics György és Kovács Katalin nevelőegyesülete) létesítményei nem szenvedtek kárt, odáig nem hatolt el az árvíz.

A túloldalon az idilli szépségű terület jelentős részét, leginkább a parti sétányokat elöntötte a víz, de az éttermek, mivel azok magasabbra épültek, rendületlenül várják a vendégeket. A Veranda, a Le Bistro, a Vakvarjú és a többi közkedvelt hely épségben átvészelte eddig az árhullámot. A gát keleti oldalán viszont az állóhajókra nem lehet bemenni, a víz elárasztotta a bevezető hidakat.

Budafok és Tétény alacsonyabban fekvő részeit is elborította az ár, a budafoki városközpontban, az orvosi rendelő melletti Káldor Adolf utcában viszont csütörtök óta nagyot javult a helyzet. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. munkatársai megfeszített munkával kiszivattyúzták a vizet az aluljáróból.

Úgy néz ki, a nagytétényi Horgásztelep is megmenekül, a Háros-sziget természetvédelmi területét azonban elöntötte a Duna, az őzek, vaddisznók, rókák, nyulak menekülnek a máskor háborítatlan vadonságból.

20 Kopaszi gát Galéria: Index körkép a Duna menti árterekről és a védekezés pénteki állapotáról (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Visszatérés az elárasztott településekre

Kisoroszit szerdán zárta el az áradás a külvilágtól, a település közúton megközelíthetetlenné vált. Pénteken Dunabogdány felől egy motorcsónakkal jutottunk be a községbe, amelynek sportpályájáról felszállva, a Magyar Honvédség közreműködésével, egy a védelmi munkálatokban részt vevő H145M típusú helikopter fedélzetéről, madártávlatból láthattuk az árvízhelyzetet. Kisorosziban nem volt pánikhangulat, többen érdeklődve sétáltak a Duna irányába, óvodás és iskolás csoportok a helikopter érkezését várták, a boltban pedig nem láttunk üres polcokat.

A településen találkoztunk Molnár Csaba polgármesterrel is, aki lapunknak elárulta:

Az éjszaka rendkívüli esemény nem történt. Túl vagyunk a gátak reggeli és déli szemléjén, épp onnan jövök. Az állóképességük jó, stabilan tartják ezt a vízszintet, és bízom benne, hogy a tetőzésnél, valamint az árhullám levonulásánál is stabilak lesznek a védművek.

Molnár Csaba úgy látja, hogy a lakosság hangulata jó. Aki először találkozik ezzel a helyzettel, érdeklődve figyel, és érzi, hogy mindent megtesznek a biztonságukért. A tapasztaltabbak tisztában vannak vele, hogy az „ősfalut” nem fenyegeti ez a vízszint.

19 Galéria: Árvíz - Kisoroszi 2024 szeptember 20-án Fotó: Tövissi Bence / Index

Stábunk szerda után pénteken visszatért Tahitótfaluba és Dunabogdányba is. Megnéztük ugyanazokat a helyszíneket, ahol először jártunk, és elképesztő vízszintemelkedést láttunk. Kis túlzással szerdán csak egy pocsolya állt a mezőgazdasági területen, amelyet péntekre teljesen elöntött a víz. Az úgynevezett „jászolgát” stabilan áll, néhány vízügyi szakember és katona figyelte a terepet.

A gát az utat védi, de az út mellett húzódó árok így is megtelt vízzel. Mint a helyszínen megtudtuk, a biciklis/gyalogos szakasz alatt átszivárgott a víz az árokba, amelyben a vízszintet szivattyúk segítségével próbálják csökkenteni. Dunabogdány belterületén – a szerdaihoz hasonlóan –, pénteken is nagy erőkkel zajlott a munkavégzés, önkéntesek és a katasztrófavédelem munkatársai adták kézről kézre a homokzsákokat.

Elítéltek is pakolták a homokzsákot az egyik börtönnél

Személyesen jártuk körbe az ország egyik legszigorúbb fegyházát, a Váci Fegyház és Börtönt, ahol a gyilkosokat kutyákkal figyelik, míg a homokzsákot töltik. Mivel az intézmény közvetlenül a Duna-parttal határos, a büntetés-végrehajtás munkatársai a védvonal megerősítésével felkészülten várták az egyre növekvő árhullámot, ami pénteken már elérte a börtön területét.

A Váci Fegyház és Börtönben hétfő délben kezdték el a felkészülést a védekezésre, az intézetben azóta is folyamatos a készenlét. Ebben segítséget nyújtott az, hogy már a hétvégén elkezdődtek az egyeztetések a védekezésről. A magas biztonsági besorolású fegyházas rabok az intézeten belül aktívan részt vettek a munkálatokban,

mindennap több száz fogvatartott, három műszakban szüntelenül töltötte és pakolta a biztonság zálogát jelentő zsákokat.

A kemény munka eredménye 4 nap alatt 40 ezer homokzsák lett, ebből 20 ezer a várost, míg 18 ezer az intézetet védi. A fennmaradó 2 ezer zsák tartalékként lett deponálva.

A Dunán levonuló árhullám a büntetés-végrehajtási szervezet 31 intézete közül egyedül a Váci Fegyház és Börtönt veszélyezteti, hiszen az épület festői környezetben, közvetlenül a Duna-parton helyezkedik el.

23 Galéria: Árvíz Vácon 2024. szeptember 20-án Fotó: Szollár Zsófi / Index

A Duna-menti árterek helyzete

Pénteken megnéztük a főváros déli kerületeit, valamint az agglomerációs városok felkészüléseit is. Újbudán a Dunán kívül a Kánai-tó és az azt tápláló Hosszúréti patak is várhatóan felduzzad a hétvégére, ezért Kőérberek-Tóvárost is figyeli a Katasztrófavédelem, ahogy a Kopaszi-gát, vagy az albertfalvai szakasz vízszintjét is.

Éjjel-nappal kémlelik a vízállást a Csepel-sziget nyugati területein is. Borbély Lénárd, a kerület első embere késő este is az árvíz sújtotta utcákon őrjáratozik a szakemberekkel, hisz a víz az ott élő lakosok házait is fenyegeti.

Már korábban több családot kellett a területről kiköltöztetniük, ezekre az ingatlanokra kiemelt figyelmet szentelnek.

Százhalombattán egy kilométer hosszan magasították meg a védgátakat a homokzsákok segítségével, de még így sincs okuk a pánikra az ott élőknek. A polgármester közlése szerint 75 ezer homokzsákkal készültek fel az évtized árvizére. A Kossuth Lajos utcába már csak lakcímkártyával lehet belépni, ennek köszönhetően aligha akad bámészkodó a buckák között. Az ottélők kutyasétáltatás közben érdeklődnek a katasztrófavédelem munkatársaitól, majd megnyugodnak, amikor kiderül, hogy a házaikat aligha fenyegeti a folyó vize.

Ercsin homokzsákból már kevesebb akadt, de a Duna maximum a kompozni vágyók napjait keseríti meg. A kikötőt ugyanis teljesen elmosta a folyó, így a cukrászdába sem könnyű bejutni. Itt a Híd utca végét rendőrségi szalaggal zárták le a kíváncsi szemek elől, így már csak az mehet be, aki a lakcímkártyája szerint is ott él. A víz nemsokára tetőzik, lakóházat pedig nem fenyeget a Fejér vármegyei településen, így is 10 ezer zsáknyi homokkal figyelik, hogy hol kell megállítani a Dunát.

20 Galéria: Index körkép a Duna menti árterekről és a védekezés pénteki állapotáról Fotó: Papajcsik Péter / Index

Mindent összefoglaltunk, amit az árvízhelyzetről tudni kell

Mivel számos tisztázatlan kérdés kering a közbeszédben, és nem világos, hogy pontosan melyik szervnek, önkormányzatnak és kormányzatnak meddig terjed a hatásköre, csokorba gyűjtöttük a kérdéseket, és minden részletre kiterjedően igyekeztünk választ adni a 2024-es árvízhelyzetről szóló Szájbarágó cikkünkben.

Az Index biztosítási szakembereket is megkérdezett arról, milyen mértékű károkra számítanak, valamint hogy mire érdemes figyelniük azoknak, akik árterületen vagy annak közelében élnek, és van lakásbiztosításuk. Erről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

A budapesti árvízi védekezésről is összegyűjtöttük és megválaszoltuk a legfontosabb kérdéseket, ide kattintva olvasható cikkünk.

Az előző két napról is tüzetesen összefoglaltuk a nap történéseit, a szerdai napi összefoglaló itt, a csütörtöki pedig itt olvasható.

Az árvízhelyzetről az Indexen is beszámolunk folyamatosan frissülő, percről percre tudósításunkban, amelyet itt követhet nyomon. Időjárás-előrejelzésünket a https://index.hu/idojaras oldalon kísérheti figyelemmel.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)