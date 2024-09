Lejutottunk az árvíz miatt lezárt budapesti aluljáróba, és nem azt találtuk, amit vártunk

„Most már alacsonyabb a vízszint, mint amilyen reggel volt. Túl vagyunk a nehezén, de nem vagyunk még a végén, rengeteg feladatunk lesz” – közölte Karácsony Gergely a szombati, Batthyány téri sajtótájékoztatóján.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján elérhető vízmérce adatai szerint a vízszint szombaton hajnali 5 óra körül tetőzött 830 centiméteren.

Azóta fokozatos csökkenés látható, a vízmérce 16 órai állása alapján 822 centiméter a Duna fővárosi vízszintje.

A főpolgármester úgy látja, hogy Budapest összességében jól vizsgázott a védekezésben, funkcionáltak az elmúlt évek árvízvédelmi beruházásai, ugyanakkor még nincs teljesen kész a fővárosi árvízvédelem. Karácsony Gergely elárulta, hogy az önkormányzat uniós forrásból a Római-parton és az újpesti oldalon is szeretné folytatni a beruházásokat.

A főpolgármester hangsúlyozta, jól vizsgázott a vízművek is. Áradás esetén a legtöbb vízlelőhely az árvízi védekezés szempontjából kitett területen van, a védhetetlen kutakat le kellett zárni, de az ivóvízellátás nincs veszélyben.

Karácsony Gergely a közösségi közlekedésről elmondta, vannak olyan pontok, ahol a biztonság mindennél fontosabb, például ezért nem áll meg a metró a Batthyány téren, és a Duna mentén közlekedő villamosokat is korlátozni kell.

Stábunknak a sajtótájékoztató előtt volt lehetősége lemenni a péntek óta lezárt Batthyány téri aluljáróba, ahol rengeteg homokzsákkal találkoztunk, többek között a metró lejárata elé is felhúztak egy fóliákkal bevont gátat. nem sok vizet találtunk.

„A főváros és az állami szervek közötti együttműködés is jól vizsgázott” – folytatta Karácsony Gergely, aki köszönetet mondott a katasztrófavédelemnek, a rendőrségnek és valamennyi állami szervnek. A főpolgármester végül kiemelte, hogy a Duna nagyon veszélyes, de jól vizsgáztak a budapestiek is. A sajtótájékoztató perceiben egyébként továbbra is rengetegen fotózták a megáradt folyót.

Mi következik az apadás után?

Karácsony Gergely világossá tette, továbbra is fontos feladat, hogy ellenőrizzék az árvízvédelmi pontokat. Mindent megtesznek azért, hogy a lehető leghamarabb fel tudják oldani a közlekedési korlátozásokat.

A főpolgármester leszögezte, nem csak az árvíz levonulta a feltétele a korlátozások feloldásának. Vissza kell állítani a régi rendet, többek között a hulladék és a higiéniás problémák miatt a rakpartok takarítására is szükség lesz.

Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója kiemelte, hogy a főváros és az agglomeráció valamennyi fogyasztójánál az ivóvíz ma is egészséges és biztonságos. Az árvíz hatására körülbelül háromszáz kút működését kellett leállítani. Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója elárulta, a Batthyány téri metrómegállót jövő hét elején nyithatják újra.

Gerőfi-Gerhardt András, a Fővárosi Csatornázási Művek műszaki vezérigazgató-helyette arra hívta fel a figyelmet, hogy ők még nem tudnak pihenni, az apadás napjaiban is ébernek kell lenniük, majd az árhullám levonultával gondoskodniuk kell a kihelyezett anyagok bontásáról.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)