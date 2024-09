Havas Henrik Kisorosziból: Boldog-boldogtalan aggódik miattunk, és ez nagyon kedves, de k***ra nem érdekel

„Nagyjából már hétfőn lehetett tudni, hogy hat-nyolc napig Kisoroszi megközelíthetetlen járművel. Kérdeztem az unokámtól, aki negyedik éve a Pozsonyi úti lakásomban vesztegel, mit szólna, ha nagypapa a lakásában húzná meg magát. A válasz: »Imádlak, nagypapa, de nem örülnék neki, mert felborítod az életritmusomat«” – kezdte írását Havas Henrik.

Az újságíró azzal folytatta, hogy az unokája kereste őt a napokban telefonon, de nem azért, mert aggódott a nagypapája miatt, hanem csak a nagymamáját akarta elérni egy, a bridzs pontozásával kapcsolatos kérdés miatt.

Most őszintén! Én tudom, hogy a gyerek matematikai zseni, de nem lehetett volna az, hogy megkérdezze, élnek-e, halnak-e Kisorosziban a felmenői? Most nem azért, de még Orbán Viktor is eljött Kisorosziba, és pontosan tudom, hogy érdeklődött utánam. Bezzeg az unoka leragadt a társasági bridzs szabályainál. Megjegyzem – ezt már írtam –, boldog-boldogtalan aggódik miattunk, és ez nagyon kedves. Amúgy kurvára nem érdekel