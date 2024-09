A Lupa-szigetnél még az ajtót is kinyitották a Dunának, hogy kisebb pusztítást okozzon az ár

Legyen az Index munkatársa! Önnek is van fotója vagy videója az árvízhelyzetről? Küldje el nekünk!

Kora reggel érkeztünk meg a már lezárt Lupaszigeti úthoz, ahonnan meg lehetne közelíteni a budakalászi Duna sétányt, onnan pedig át lehetne kelni a Lupa-szigetre. Ez azonban jelenleg már nem lehetséges, ugyanis elárasztotta az utat a Duna. Hivatalosan csak a lakcímkártyával rendelkezők léphetnek be a területre, azonban a helyszínen lévő hatósági személyek elárulták, hogy sokan próbálkoznak bejutni különböző oldalsó ösvényeken, hogy készítsenek egy-két képet a víz alatt lévő épületekről.

„Nyomatékosan szeretnénk megkérni mindenkit, hogy ne jöjjenek ide katasztrófaturistának” – üzente az városrendészet egyik őre.

Azok a helyiek, akik nem hagyták el otthonaikat, hajóval tudnak átkelni a víz alatt álló útszakaszon, autóikat pedig még az áradás előtt kihozták egy magasabban fekvő útszakaszra. Igaz, ügyeltek a biztonságra, mivel felcímkézték elérhetőségeikkel a járműveiket, hogyha tovább emelkedik a víz, akkor azonnal tudjanak nekik jelezni, hogy érdemes arrébb állniuk.

Mi már hozzá vagyunk ehhez szokva

– jegyezte meg egy helybéli, aki éppen kikötött a parton.

Ezt alátámasztotta két másik férfi is, ők éppen húsokkal megpakolt szatyrokkal szálltak be a kenujukba, hogy átevezzenek a Lupa Csárdába. Amikor meglátták, hogy fotózunk, azzal viccelődtek, hogy utazási irodát fognak nyitni, és pénzt szednek majd azért, hogy idehozzák a katasztrófaturistákat. Ekkor a városrendészet alkalmazottja megjegyezte, hogy ezt a tervüket inkább hanyagolják.

Élet az ártérben

A túlparton eközben nem tűnt ennyire vidámnak a helyzet. Jó néhány háznak már majdnem az ablakát is elérte a víz, ami még ma is tovább fog emelkedni, láthatóan itt nem próbálkoztak homokzsákokkal, hiszen nem is lett volna értelme. A látszat azonban néha csal.

Miután megszereztük a beevezéshez szükséges engedélyt, a Lupa-szigeten található Ebihal büfé legendássá vált tulajdonosa, Darók János és kutyája, Boni voltak a hajóskapitányaink és túravezetőink az elárasztott utakon, ahol a kerítéseket már bőven ellepte a víz. A büfé tulajdonosa a napokban vált országosan ismertté, így saját bevallása szerint nemcsak hajóskapitány és kocsmatulajdonos, hanem immár „vízimentő, rendőr, gondnok és szupersztár” is.

„Sok tapasztalatlan evezős bejön ilyenkor kajakkal és kenukkal, de nem tudják, hogy milyen erős most a Duna, így volt, akinek csak az volt a szerencséje, hogy figyeltem, és hajóba pattantam, hogy kihalásszam őket” – mesélte már a vízen úszó Ebihal büfé fedélzetén a vízügyes szakembereknél is nagyobb szakértő.

A büfé hídja alapesetben méterekre belóg a szárazföldre, egészen a kerékpárútig, most azonban valamivel több mint másfél méter magasan víz borította a szárazföldet, és a vízszint – szemmel láthatóan – percről percre emelkedett. Darók János jelenleg a büfében él, amely most is nyitva van, igaz, csak a helyiek tudnak bejutni, de ők tegnap este is éjfélig iszogattak. A tulajdonos valódi otthona már víz alatt van.

A tapasztalatlanok homokzsákokkal torlaszolták el az ajtókat, hogy ne jusson be a víz, de ez nagy hiba, ugyanis a Duna nyomása emiatt betöri az ajtókat és ablakokat

– árulta el nekünk János, aki azt is megosztotta velünk, hogy az árterületen lévő épületek védelme érdekében a legtöbb, amit tehetnek a tulajdonosok, hogy engedik a víznek, hogy elöntse a lakásokat. Így nem keletkezik jelentős kár, csak takarítani, fertőtleníteni és meszelni kell majd, miután leapad a folyó.

Tapasztalata ellenére azonban még ő sem úszta meg kár nélkül az áradást, ugyanis a fatüzelésű szaunáját felborította a víz, és csak azért nem sodorta el, mert a tulaj előrelátóan kikötötte egy fához.

Egy hete még lovak legeltek a területen, most a víz az úr

A tapasztalt büfés már 2001 óta üzemelteti vendéglátó egységét, így ő már nem ijed meg, de az élet így sem annyira egyszerű az ártérben. A fürdést például lavórból oldják meg, áramot pedig csak generátorral tudnak biztosítani maguknak. Minden nehézség ellenére Darók Jánosnak nincs problémája az árral.

„Nekem ez az árvíz már majdnem tetszik is. Egészen lenyűgöző, különösen akkor, ha az ember tudja, hogy is néz ez ki normális esetben, és hogy ahol napokkal ezelőtt még lovak legeltek, most már maximum csak halakat lehetne találni” – fogalmazott a büfé tulajdonosa, miközben kikerülte a vízből már alig kilátszó postaládát hajójával.

Abból a szempontból meg lehet érteni Jánost, hogy rendkívül nyugodt most a környék, a folyó eredeti medrének túloldalán, a Lupa-szigeten mindössze öten maradtak, akik hivatalosan ki sem jöhetnek onnan már, ugyanis hajózási tilalom van érvényben. Azonban az elárasztott épületek emlékeztetnek minket arra, hogy mi mindent tett tönkre az ár. Különösen igaz ez a Duna sétányon lévő csárdára, ami évekig rossz állapotban állt a parton, de nemrég felújították az egész épületet. Azonban egy szezont sem élt meg, mert az ár levonultával kezdhetik elölről a felújítást.

