A magyar családpolitikát méltatja a The Times angol lapban megjelent cikk, melyben Novák Katalin is megszólal. A lap úgy számol be a magyar születésszámokról, mintha az nem csökkenne hónapok óta. A szerző Novákot úgy mutatja be, mint egy háromgyermekes édesanyát, aki próbálja újjáépíteni karrierjét.