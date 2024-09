Orbán Viktor: Konszolidált politikai élet zajlik Magyarországon, mindenkivel szívesen beszélünk mindenről

Cikkünk frissült!

Orbán Viktor Árvízinfó címmel tartott sajtótájékoztatót vasárnap reggel, miután az árvízvédelmi operatív törzzsel egyeztetett. A kormányfő elmondta, hogy jó hírei vannak, kedden hagyja el a legmagasabb vízszint Magyarországot, de a fegyelem és a figyelem még nem lazulhat.

A második jó hír, hogy továbbra sem várható olyan mértékű csapadék, ami befolyásolná az árvizet, és a harmadik jó hír, hogy Győrnél már befejeződhet a védekezés.

Dunaföldvár térségében tetőzik jelenleg a Duna, Budapestnél viszont megkezdődött az apadás. Orbán Viktor mindenkit továbbra is óvatosságra int, és kéri az embereket, hogy a védekezésnek adjanak elsőbbséget, „ne legyenek láb alatt”.

A miniszterelnök azzal folytatta, hogy a védekezésben egyre kevesebb emberre van szükség. Azt is elmondta, hogy Madocsára kell egy ideiglenes védművet építeni 600 homokzsákkal. Orbán Viktor szerint a várakozásoknak megfelelően zajlik a védekezés.

A kormányfő ezután újságírói kérdésekre válaszolva azt is elmondta, hogy

A vízügyesek béreleméséről a főigazgató úrral egyezkednek.

Szorosabb Közép-Európai árvízvédelmi együttműködésre láthat lehetőséget a jövőben, mint mondta, szívesen működünk együtt.

Az Index részéről kollégánk, Szabó Gyula azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy a politikusnak kommunikációs feladat-e is van-e az árvízvédelemmel kapcsolatban, amire a kormányfő azt válaszolta, hogy az ő szakmájuk is átalakul, változások vannak benne, de az a védekezést most nem befolyásolja.

A politikai élet normális rendje szerint fognak dolgozni az árvíz után, októberben ott lesz az Európai Parlamentben is.

A kormányfő arra a kérdésre, hogy Magyar Péterrel, a Tisza párt elnökével vitázna-e, úgy felelt: „Biztos lesz egyszer választás Magyarországon, és akkor vitázhatunk mindenféléről, de ebben a pillanatban normális, konszolidált politikai élet zajlik Magyarországon, mindenkivel szívesen beszélünk mindenről, ott ahol annak helye van.”

Ezt követően Rétvári Bence államtitkár számolt be arról, hogy a hatóságok nagyon sokféle feladatot láttak el az árvízvédelemmel kapcsolatban, a rendőrség jelenleg drónokkal követi a víz útját. Arról is beszámolt, hogy a töltések állapota napról-napra változik, ezért autóval nem szabad most a töltésekre menni. Szintén ez vonatkozik az elárasztott utakra is.

Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója végül arról beszélt, hogy jelenleg 2000 fővel védekeznek a gátakon. Hozzátette, hogy a legnagyobb feladat lesz az ideiglenes védművek visszabontása, viszont ezzel nem szabad sietni.

Az árvízhelyzetről az Indexen is beszámolunk folyamatosan frissülő percről percre tudósításunkban.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök az árvíz elleni védekezésről tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2024. szeptember 22-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)