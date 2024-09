Csepelen attól tartanak, hogy csak hónapok múlva tudnak visszaköltözni a házukba

Legyen az Index munkatársa! Önnek is van fotója vagy videója az árvízhelyzetről? Küldje el nekünk!

Csepelen szombaton tetőzött az ár, a víz lakóházakat és nyaralókat árasztott el a város Fácános-dűlőnek nevezett részén. A lakókat előzőleg kedden értesítették arról, hogy ki kell költözniük, az önkormányzat a helyi iskolában helyezte el őket.

A helyszínen stábunk Paál Gézával, a DK csepeli polgármesterjelöltjével találkozott, aki elmondta, amellett, hogy családi házak váltak lakhatatlanná, az ár az ingatlanok közelében felhalmozott szemetet is elmosta. „Ami még problémát jelent, hogy ezeknek a szeméthegyeknek a tartalmát a víz bemossa a talajba, és más területeken is szétteríti, ami eddig egy kupacban volt” – tette hozzá. A területen szemmel láthatóan emelkednek ki a kocsikerekekkel, műanyag palackokkal és bútorokkal teli halmok. De több helyen festékesvödrök, építési törmelékek is feltűnnek.

Arra a kérdésre, mégis ki hordta a területre a szemetet, azt mondta, úgy tudni,

illegális házfoglalók több évig foglalkoztak azzal, hogy pénzért raktak hulladékot ide.

Ezt két helyi lakos is megerősítette, akik úgy fogalmaztak: az ismeretlenek pár ezer forintért vállaltak illegális szemétlerakást azoknál, akik olcsón szerették volna megúszni, hogy a fölösleggé váló dolgaiktól megszabadítsák őket.

Beszélgetés közben egy helyibéli tűnt fel az utca bejáratánál felállított sorompónál, aki, mint kiderült, azért jött, hogy ellenőrizze a házát. Sokan, akik a dűlőn rendelkeznek ingatlannal, kamerával figyelik az ár mozgását, és a fosztogatók miatt naponta akár többször is kijárnak ellenőrizni, hogy megvannak-e még a vagyontárgyaik.

Mindenki azt hiszi, hogy az árvíz a legnehezebb, de ez nem így van. Mert az a legnehezebb, ami utána jön

– hangsúlyozta a tulajdonos, majd hozzátette, az ár elvonultával a visszamaradt iszappal is meg kell küzdeniük, és a pincékbe befolyt vizet is csak ezután tudják kiszivattyúzni.

40 centimétert apadt, de a házak még víz alatt

A víz a Fácános-dűlőnél tegnap délutántól negyven centimétert apadt, ám az itt álló házak egy része még mindig csaknem egyméternyire áll a vízben. Míg beszélgettünk, egy másik tulajdonos fotókat és videókat készített a házáról. Mint mondta, rendelkezik biztosítással, de egyelőre nem tudja, mennyit állnak majd. Minden személyes tárgya a padlástérben van, ő pedig a feleségével együtt a helyi iskolában húzta meg magát.

A kutyám menhelyen van, egy állatmentő alapítvány segített elhelyezni

– mondta kétségbeesetten.

A tulajdonosok attól tartanak, négy-öt hónapig biztos lakhatatlanok lesznek a házak, ugyanis a dűlőnél megrekedt a víz, ami így csak a talajon keresztül tud majd elszivárogni.

