Életveszélyes lehet a kiáradt Duna vizében fürdeni, súlyos betegségeket kockáztat, aki megmártózik

„Szakszerű és alázatos munkával, kollégáim rendkívüli erőfeszítésével a legnehezebb időszakon is túljutottunk” – kezdte vasárnap reggeli Facebook-bejegyzését Karácsony Gergely.

Mint írta, annak ellenére, hogy az árhullám tetőzése Budapesten előbb érkezett, „az árvízi beruházások beteljesítették feladatukat, és az elmúlt hetek felkészülése is sikeresnek bizonyult a fővárosban”. Emellett megköszönte az árvíz elleni védekezést a fővárosi cégek több száz munkatársának, akik az árhullám elvonulása után a helyreállítási munkálatokban is részt fognak venni.

Budapest védelmének megerősítésén mi is folyamatosan dolgoztunk az elmúlt évek során, és ezek a beruházások most jól vizsgáztak. Az árvízvédelem erősítése a hamarosan kezdődő új önkormányzati ciklusban is kiemelt feladat lesz