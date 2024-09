Eddig tartott a jó világ, Magyarországra is beköszöntött a csillagászati ősz

Vasárnap délután hivatalosan is megkezdődött a csillagászati ősz, amely a változékony időjárást is magával hozta. Hétfőn még napos időnk lesz, azonban keddtől már többfelé várható eső.

Változékony időjárás várható a jövő héten, hétfőn még túlnyomóan napos idő lesz, de keddtől többfelé várható eső, majd csökken a csapadék esélye, és visszatér a több-kevesebb napsütés, de a hét végén ismét lehűlés érkezik csapadékkal és széllel – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfőn túlnyomóan napos, száraz időre lehet számítani kevés fátyol- és gomolyfelhővel. A délies szél az Észak-Dunántúlon olykor megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22–27 fok között alakul.

Kedden változó vastagságú felhőzóna vonul nyugatról kelet felé, emellett az ország nagy részén több-kevesebb napsütés is várható. Több helyen előfordul eső, zápor, eleinte a Dunántúlon, a nap második felében a Dunától keletre is, helyenként zivatar is kialakulhat. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős lökések is várhatók. Hajnalban többnyire 6–14, délután általában 22–27 fok valószínű, de a nyugati csapadékos tájakon hűvösebb lehet.

Szerdán hajnalban több helyen lehet pára, köd, rétegfelhőzet, majd napközben változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napsütéssel. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, keleten néhol zivatar. Helyenként megélénkül a déli, délnyugati szél. Hajnalban általában 8–15, délután 19–25 fok valószínű.

Csütörtökön a hajnali pára-, ködfoltok megszűnését követően változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, de helyenként előfordulhat eső, zápor. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon helyenként viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet általában 8–15, a csúcsérték 21–27 fok között alakul.

Pénteken változó vastagságú felhőzóna vonulhat északnyugatról délkelet felé, a legtöbb napsütés az Alföldön lehet. Északnyugaton, majd másutt is több helyen előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A déli, délnyugati, majd az Észak-Dunántúlon az északnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hajnali 10–17 fokról általában 22–29 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de északnyugaton hűvösebb idő valószínű.

Szombaton a változó vastagságú felhőzóna délkelet, kelet felé húzódik, az ország nagy részén több-kevesebb napsütés is valószínű, de szórványosan előfordul eső, zápor. Többfelé megerősödhet a nyugati, északnyugati szél. A minimum 8–17, a maximum-hőmérséklet 15–23 fok között alakul.

Vasárnap változóan, délkeleten, keleten nagyobbrészt erősen felhős idő valószínű, inkább csak ott fordulhat elő néhol csapadék. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi szél. Hajnalban jobbára 5–14, délután 15–20 fok várható.

Beköszöntött a csillagászati ősz

Vasárnap 14 óra 43 perckor kezdődött a csillagászati ősz, ekkor következett be ugyanis a nap-éj egyenlőség.

Ebben az évben szeptember 22-én ünnepelhetjük az őszi nap-éj egyenlőséget, őseink ilyenkor hálát adtak a természet bőkezű ajándékaiért, a termények sokaságáért. A nap éppen 90 fok magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka is ugyanolyan hosszúságú ezen a napon.

Mostantól megállíthatatlanul rövidülnek a nappalok, és a sötétség egyre nagyobb szeletet hódít el napjainkból. Teszi ezt egészen decemberig, amikor új lendülettel a fény megint utat tör magának

– közölte a HungaroMet.

