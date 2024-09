„Ezúttal ne legyen gyáva! Én kivárom” – Orbán Balázs harmadszor is kihívta vitázni Magyar Pétert

Harmadszor is lehetőséget kapott Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, hogy megvitassa Orbán Balázzsal Magyarország aktuális politikai helyzetét. Korábban a közmédia kétszer is meghívta a két politikust a 48 perc stúdiójába, azonban az ellenzéki politikus elutasítása miatt mindkétszer meghiúsult a politikai vita.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Strasbourgban, a magyar uniós elnökség európai parlamenti bemutatójának margóján vitázna Magyar Péterrel, miután a Tisza Párt elnöke már kétszer is visszautasította, hogy a közmédia stúdiójában politikai vitát folytasson a fideszes politikussal.

„A magyar uniós elnökség bemutatásán az Európai Parlamentben a tervek szerint én is ott leszek, illetve Ön is ott lesz mint képviselő. Pontosabban elvileg Önnek is ott kellene lennie. A javaslatom a következő: ezen esemény margóján tartsunk egy külön vitát kettőnk között a magyar közmédia szervezésében” – közölte Orbán Balázs.

Ha a televízió is beleegyezik, akkor remélem, hogy ez így Önnek is elfogadható lesz, és nem jön több angolnázás, vádaskodás, elsomfordálás. Képviselő Úrnak a saját hitelessége megmentése érdekében csak igent kellene mondania arra, amit hónapok óta követel másoktól. Bátorítanám, ezúttal ne legyen gyáva! Én kivárom

– üzente a politikai igazgató Magyar Péternek.

Az Európai Parlament csütörtökön hozta nyilvánosságra az első októberi plenáris ülésének napirendtervét, mely szerint október 9-én vitatják meg az Európai Unió Tanácsának magyar elnökségi programját. Ekkor kerülhetne sor a két politikus vitájára is, amennyiben Magyar Péter úgy dönt, hogy elfogadja Orbán Balázs ajánlatát.

Kétszer már nemet mondott

E hét elején írtuk meg, hogy Orbán Balázst és Magyar Pétert is várta a köztévé a 48 perc stúdiójába, hogy kamerák előtt vitassák meg Magyarország aktuális helyzetét. Magyar Péter azonban azt válaszolta, hogy bár köszöni a meghívást, jelenleg az egész országgal együtt ő is a dunai árvíz elleni védelmi munkálatokon dolgozik, így visszautasítja a lehetőséget.

A politikus Orbán Balázsnak is üzent: „Ilyenkor nem a propagandaadótokon kell okoskodni, hanem meg kell fogni a lapátnyél (és a munka) végét”, hozzátéve, hogy ilyen helyzetben a felelős politikusok az ország védelmével foglalkoznak. A Tisza Párt elnöke így azt javasolta Orbán Viktor politikai igazgatójának, hogy látogasson ki a Római-partra homokzsákot tölteni, ha pedig mindenképp ragaszkodik a „nyakkendős, öltönyös eszmecseréhez”, akkor várja meg az árvíz levonultát.

A politikus kívánságát a köztévé is figyelembe vette, így a 48 perc szerkesztősége egy, az árhullám várható levonulását követő új időpontot ajánlott a televíziós vitára, azonban Magyar Péter az újabb lehetőséggel sem élt.

„Valamiért 220 napig nem volt sürgős nekik a legnagyobb ellenzéki pártnak élő megszólalási lehetőséget adni, de most nyílt közleményben ajánlgatnak – természetesen nem a kormányoldaléhoz hasonlítható – megszólalási lehetőséget. A Tisza Pártnál jelenleg minden hadra fogható ember és önkéntes az árvízi védekezésben dolgozik, és nem kívánunk napi szinten hazudozó és bűncselekményeket elkövető propagandisták játékához asszisztálni” – közölte a Tisza Párt.

Ha a köztelevízióban szakemberek és nem propagandisták dolgoznának, akkor tudnák, hogy a Tisza Párt elnökének a Fidesz elnökével / a miniszterelnökkel van megbeszélnivalója, nem az állampártban és a kormányban semmilyen érdemi pozícióval nem rendelkező Orbán Balázzsal

– áll a közleményben.

Magyar Péter megjegyzéseit Orbán Balázs nem hagyta szó nélkül, és emlékeztetett, hogy a Tisza Párt elnöke hónapok óta nyomasztja Magyarország politika iránt érdeklődő közvéleményét azzal, hogy vele senki nem vitázik, és nem hívják a köztelevízióba. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péter angolnákat meghazudtoló módon igyekszik kibújni a köztévés vita alól.