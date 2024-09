Az utas és a vasúti szolgáltató között szerződés jön létre azzal, hogy az utas megveszi a menetjegyet vagy a bérletet. Ha az utas menetjegy váltása nélkül jogosult utazását megkezdeni, a személyszállítási szerződés akkor jön létre, amikor az utazási céllal érkező utas a vasútállomás vagy megállóhely területére belép. „A vasúton utazók jogairól részben ez a szerződés, részben pedig a hazai és az uniós jogszabályok rendelkeznek” – állítja Jagusztin Tamás, a Pest Vármegyei Főügyészség osztályvezető ügyésze, aki az ügyészség Egyszerűen, jogszerűen című sorozatában a vasúton utazók jogait vette sorra.

Az osztályvezető ügyész szerint amennyiben a vasúttársaság a menetdíj és a felár kifizetésével megvásárolt szolgáltatást (például IC + Prémium, 1. és 2. kocsiosztályú felár, fekvőhelyes- vagy hálókocsi) nem tudja biztosítani,

Abban az esetben, ha szolgáltatást még nem vette igénybe, a menetdíjat és a felárat – kezelési költség levonása nélkül – visszakapja. Ennek további feltétele, hogy a jegyvizsgálójával, vagy a felszállási állomás ügyeletes alkalmazottjával igazoltatja, hogy az igénybe venni kívánt vonat vagy kocsi

Ha az utas már igénybe vette a szolgáltatást, visszatérítésre az utolsó négy esetben jogosult.

Schiffer András: A pénzt elvették, de a szolgáltatást elfelejtették

Schiffer András ügyvéd szeptember 18-i Facebook-bejegyzésében számolt be legújabb vasúti kalandjáról. „Ma reggel Szegeden tárgyaltam, és ezért már az esti IC-vel elindultam” – írta a volt országgyűlési képviselő, aki – hogy a vonatutat fel tudja használni munkavégzésre – prémium helyjegyet váltott. Így tett előző este és így tett aznap délelőtt is. Mindkét esetben 1990 forint volt a prémium helyjegy ára. „A különbség annyi, hogy erről a járatról lekapcsolták a büfét és a prémium helyeket tartalmazó kocsit. A szolgáltatás ellenértékét megfizettem, a pénzt el is vették, a szolgáltatást viszont elfelejtették” – dohogott az egykori politikus.