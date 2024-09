Döntött a kormányhivatal, azonnal elszállítják az illegális hulladékot Csepelről

A Pest Vármegyei Kormányhivatal haladéktalanul elszállíttatja a csepeli illegális hulladékot – közölte a hivatal hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az írták, a Pest Vármegyei Kormányhivatal a jogszabályoknak megfelelő eljárást folytatott az ügyben, és a hulladékok illegális elhelyezéséért felelős személyt már felszólította a kommunális, építési-bontási törmelékből, valamint bútorokból álló, tehát nem veszélyes hulladékok elszállítására.

A kialakult rendkívüli árvízi helyzetre tekintettel azonban azonnali intézkedés vált szükségessé. A kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság, haladéktalanul gondoskodott az érintett hulladékok elszállításáról, amely hétfőn megkezdődött – áll a közleményben.

Mint ahogy azt az Index is megírta, Orbán Viktor miniszterelnök is beszámolt egy illegális hulladéklerakó problémáról Csepelen az Árvízinfó elnevezésű sajtótájékoztatón, ahonnan szerencsére nem kerül szemét a Dunába, ennek ellenére a víz levonultával fel kell számolni.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke ellenben azt állítja: Orbán Viktor nem mond igazat, amikor a csepel-szigeti illegális hulladéklerakóból kimosott szeméthegyekről azt mondja, nem kerül a Dunába.

Az Index stábja vasárnap a helyszínen járt, ahol több helyi lakos is azt nyilatkozta, hogy illegális házfoglalók több évig foglalkoztak azzal, hogy pénzért raktak hulladékot a területre: ismeretlenek pár ezer forintért vállaltak illegális szemétlerakást azoknál, akik olcsón szerették volna megúszni, hogy a fölösleggé váló dolgaiktól megszabadítsák őket. Egy tulajdonos pedig arra a nehézségre is felhívta a figyelmet, hogy az ár elvonultával a visszamaradt iszappal is meg kell küzdeniük, és a pincékbe befolyt vizet is csak ezután tudják kiszivattyúzni.

