Hadházy Ákos: Magyar Péternek előbb-utóbb meg kell fizetnie a morális árat az árulózásért

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerint a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek nemcsak rajongókra van szüksége, hanem szövetségesekre is, valamint komoly kérdéseket vet fel, ha neki nem tetsző véleményeket árulónak és a haza ellenségének tartja, mert ez a Fidesz-doktrína része Hadházy Ákos szerint.

Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésében reagált a Magyar Pétertől kapott jelzésekre. A független országgyűlési képviselő állítása szerint két lehangoló visszajelzést is tapasztalt. Az egyik szerint a Tisza Párt elnöke azt a következtetést vonta le, hogy a független képviselő „Rogán Antal embere, és nem akar rendszerváltást.”

A másik pedig arra vonatkozott, amikor az Iványi Gábor melletti tüntetésen találkoztak, és ugyan kezet fogtak, köszöntek egymásnak, de arra a felvetésére, amely szerint mikor fognak egyeztetni, Magyar Péter már nem adott választ.

Utóbbira Hadházy Ákos továbbra is igényt tartana, mert az ellenzék fontos szereplőjének gondolja, ezért egyeztetne és együttműködne vele a továbbiakban. Viszont „a Fidesz-doktrína alapvető része” a képviselő szerint, hogy aki Orbán Viktorról fogalmaz meg kritikát, „az áruló és a haza ellensége.” Azonban Hadházy Ákos úgy véli,

nagyon komoly kérdéseket vet fel, ha egy új ellenzéki vezető is hasonlóan reagál a neki nem tetsző véleményekre.

A független országgyűlési képviselő végül azt is kiemelte, hogy rövid távon működhet az, hogy „erőből lenyomják a Fideszt, előbb-utóbb azonban Magyar Péternek szövetségesekre is lesz szüksége, nemcsak rajongókra”. Továbbá „ki is kell majd fizetnie azt a morális árat, amit a vele együttműködni akaró, de vele nem mindenben egyetértő szereplők automatikus leárulózása okoz” − tette hozzá bejegyzésében a képviselő.

Magyar Péter kommentben reagált a Hadházy Ákos által felhozott vádakra, melyben hazugságnak nevezte a kritikát. Tagadta, hogy bármilyen időpont-egyeztetés történt volna közöttük, viszont megjegyezte, hogy többször is találkoztak, ahol válaszolt a kérdéseire.

Remélem örömmel tölti el a rogáni propagandába jött hirtelen népszerűsége. Hamarosan talán odáig is eljut, mint Gyurcsány Ferenc, aki a Fidesz szerint most már a magyar politikai élet állócsillaga

− fogalmazott hozzászólásában a Tisza Párt elnöke.

A Diákhitel Központ ügyében is már volt csörte a két politikus között

Korábban beszámoltunk róla, hogy Menczer Tamás a Diákhitel Központ Magyar Péter vezetése alatt felmerült gyanús szerződések keletkezése miatt kérte számon a pártelnököt. Ehhez az ügyhöz akkor Hadházy Ákos is hozzászólt.

Hadházy Ákos a Szabad Európa cikkére reagálva azt írta a Facebookon: „ezek fölött a szerződések fölött lehet szemet hunyni, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tesznek így, és megértem őket is, hiszen legitim dilemma ez. Egyvalamit viszont nem szabadna tenni, mert azt már láttuk, hogy hová vezet: félrenézni akkor, ha a saját oldalunkon kérdések merülnek fel. ELnézni, megbocsátani: lehet. Elhallgatni és diszkréten FÉLREnézni viszont több mint bűn: hiba lenne. Ezt csinálta ugyanis a rendszerváltás óta minden politikai oldal, és ez vitte az országot ebbe az egészen valószínűtlenül mély válságba.”

Magyar Péter válaszul azt írta Hadházy Ákosnak: „A sejtetés és más felesleges besározása káros dolog, főleg, ha egy konkurens ellenzéki pártról van szó, amely – szemben önökkel – 14 év után először valóban képes legyőzni a maffiakormányt, és nem csak arról beszél (mint például ön), hogy ilyen szabályok mellett mit miért nem lehet. Képviselő úr, ne Fb-posztokat írogasson, hanem tegyen feljelentést, ha ön szerint valami jogszabályokba ütközik. Nekem tiszta a lelkiismeretem.”