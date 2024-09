Reagált a MOHU az Indexnek a Momentum üveges akciója után

Tompos Márton, a Momentum elnöke több száz visszaválthatatlan üveget és műanyag flakont szállított a Mol székháza elé a közelmúltban, hogy így hívja fel a figyelmet a szerinte országszerte létező problémára: a sok hibával működő visszaváltó rendszerre – írtuk meg egy korábbi cikkünkben.

A párt szerint a hibás rendszernek egyetlen nyertese van: a Mol, amelynek így nem kell visszafizetnie a vásárlóknak az 50 forintot, amivel tovább gazdagodik.

A MOHU hétfőn az Indexnek reagált Tompos Márton Facebookon tett kijelentésére. Elmondásuk szerint Magyarország legnagyobb szemléletváltása zajlik. Mint írják, az új visszaváltási rendszernek köszönhetően már több, mint 300 millió palack, doboz és üveg került a megfelelő helyre, és naponta 5-6 millió visszaváltás történik.

„A rendszer tehát működik, és a lakosság is jelesre vizsgázott. Közös célunk, hogy 3 éven belül a palackok minimum 90 százalékát visszaváltsák Magyarországon” – tette hozzá a MOHU.

Szeretnénk Tompos Márton Elnök úrnak jelezni, hogy rosszul tájékoztatták. A vissza nem váltott palackok után járó 50 forint nem a MOHU jövedelmét képezi. Jelenleg egyébként 3700 helyszínen van Repont, amelyből 1000 kézi visszaváltással működik. Ez a szám folyamatosan növekszik, hiszen a boltoknak ez plusz forgalmat jelent

– fogalmazott a vállalat, megemlítve, hogy minden olyan kezdeményezést támogatnak, ami a visszaváltás folyamatát segíti.

„Úgy tudjuk, hogy a Momentum Mozgalomnak is fontos a környezetvédelem ügye. Ezért állunk értetlenül Elnök úr akciója előtt, mert az utcai szemetelés minden, csak nem követendő példa. Az Elnök úr által lerakott zsákokban voltak visszaváltható és jelölés nélküli palackok és dobozok is. A visszaváltható csomagolásokat bedobtuk egy REpont automatába és az összeget jótékony célra ajánlottuk fel, a többit pedig a szelektív kukába tettük. Ahogy ezt a magyar lakosság döntő többsége is teszi” – zárta közleményét a MOHU