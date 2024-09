Szijjártó Péter: Az Európai Unió befolyása jelentősen visszaszorult

Az Európai Unió kisebbségben van az ENSZ Közgyűlésén, tisztségviselőit nem veszik komolyan, aminek oka az elmúlt évek kioktató, lekezelő politikája – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban, az ENSZ 79. Közgyűléséről bejelentkezve.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Közgyűlése ülésszakának alkalmából tartott EU-s külügyi tanácsüléssel kapcsolatban úgy nyilatkozott, szerinte az Európai Unió a világszervezetben jelentős kisebbségben van, és a befolyása is jócskán visszaszorult.

A miniszter szerint „a brüsszeliek azt próbálják elérni, hogy minden európai uniós külügyminiszter beszorítva legyen, és ne tárgyaljon azzal, akivel akar, nehogy olyat mondjon, ami Brüsszelnek nem tetszik”. Mint mondta, az ülésen szó lesz a hazai Nemzeti Kártya-program kiterjesztéséről is, hogy milyen lehetőségeket kapnak a fehérorosz és az orosz állampolgárok a könnyített belépésre.

Ebben a vitában, én azt gondolom, hogy a számoknak fontos szerepet kell játszaniuk, úgyhogy meg is néztük, hogy hogy áll Európa ebben a kérdésben

– szögezte le, majd kihangsúlyozta, hogy a tavalyi adatok alapján a belarusz állampolgárok számára európai uniós tagországok több mint 280 ezer tartózkodási engedélyt adtak ki, amiből Magyarország csupán 270-et. De, mint mondta, az orosz állampolgárok esetében is hasonló a helyzet.

„Tavaly az európai uniós tagországok 115 ezer tartózkodási engedélyt adtak ki orosz állampolgároknak, ebből a németek 21 ezret és a spanyolok 20 ezret. Eközben meg minket támadnak azzal, hogy hogy ássuk alá úgymond a schengeni övezet biztonságát” – magyarázta.

„A vízumkiadások tendenciája is érdekes”

A miniszter végül arra is kitért, hogy a vízumkiadásokat tekintve is nagyon érdekes tendencia figyelhető meg, ugyanis míg idén csökkent a minszki magyar nagykövetségen fehérorosz állampolgárok számára kiadott vízumok száma, addig tavaly Németország több mint ötvenezer belépési engedélyt hagyott jóvá, ami két év alatt tizenháromszoros növekedés, ahogy Olaszország is kiadott negyvenezer vízumot, ez szintén tizenháromszoros növekedés.

Látszik az, hogy az Európai Unióban a tények továbbra is kevésbé számítanak, és egyfajta dogmatikus, ideológiai alapú, megbélyegző külpolitika zajlik. Na emiatt van kisebbségben az Európai Unió itt, New Yorkban, emiatt nem veszik komolyan az európai uniós tisztségviselőket New Yorkban, s emiatt inkább a racionális tagországokkal tárgyalnak az Európán kívüli országok

– idézte az MTI a tárcavezetőt a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye alapján.