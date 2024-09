A XIII. kerület nyolcadszorra is megválasztott MSZP-s polgármestere, Tóth József baloldali gondolatok mentén, de nem a pártpolitika alapján vezeti a kerületet, viszont szerinte az országos politikában Magyarországnak szüksége van egy karakteres baloldali politikát folytató pártra. A polgármester arra is kitért, hogy sikerei ellenére továbbra sem engedheti meg magának, hogy program nélkül induljon el egy választáson.

A 2024-es európai parlamenti választásokon Magyar Péter pártjának feltűnésével jelentősen átrajzolódtak a magyar politikai erőviszonyok és az egyértelműen baloldali értékeket képviselő DK–MSZP–Párbeszéd koalíció 367 ezer szavazattal mindössze a voksok 8 százalékát tudta megszerezni, jóval elmaradva a Tisza Párttól és a Fidesz–KDNP-koalíciótól – előbbitől 1 millió szavazattal, utóbbitól pedig 1,7 millió szavazattal maradt el a három párt szövetsége. Ennek eredménye, hogy az 5 évvel ezelőtti 5 mandátumukhoz képest idén a három baloldali párt csak 2 képviselőt küldhet Brüsszelbe.

Ezen pártok támogatottságának megszűnését jól mutatja az IDEA intézet július végén készített felmérése, amely szerint a Demokratikus Koalícióra az összes választókorú állampolgár csupán 5 százaléka szavazna, az MSZP és a Párbeszéd támogatottsága pedig gyakorlatilag mérhetetlenül alacsony.

Azonban akadnak olyan politikusok, akikre nincsen hatással az, hogy pártjuk elveszítette szavazóit, és ezt leginkább Tóth József, a XIII. kerület idén nyolcadszorra is megválasztott polgármesterének esete mutatja. Az MSZP-s polgármester teljesítménye országos szinten is példátlan, hiszen a kerület választóinak 77,79 százaléka szavazott arra, hogy folytassa azt a munkát, amelyet 30 évvel ezelőtt megkezdett. Tóth József sikerét – a nagyobb településeken – egyedül Székesfehérvár fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András tudta megközelíteni, aki a szavazatok 74,11 százalékával győzött a legutóbbi választáson.

A sikert nem lehet megszokni, azért folyamatos munkával tenni kell

– árulta el Tóth József, aki még a mai napig izgul csapatával a választások napján, pedig tudja, hogy „egy választást nem szavazás napján kell megnyerni”, hanem az azt megelőző 5 évben kell úgy elvégezni a feladatukat, hogy azzal megtartsák a kerületben élők bizalmát.

A polgármester kifejtette, hogy nem tud „meglepőt válaszolni” arra a kérdésre, hogy mi a 30 éves sikerének a titka, a lényeg pusztán annyi, hogy a kerületben élők tudják, hogy kiszámítható, tudatos és tervszerű városvezetést várhatnak tőle.

Ennyi idő után sem engedjük meg azt magunknak, hogy program nélkül induljunk el egy választáson.

„Kiemelten fontos a hitelesség kérdése is, amelyért szisztematikusan dolgozunk, valamint az, hogy az itt élők tudják, számíthatnak ránk” – összegezte az MSZP-s politikus.

Gépipari központból Budapest legfelkapottabb részévé vált Angyalföld

A rendszerváltás előtt a XIII. kerületet gépipari központként, gyárkerületként tartották számon. Napjainkban azonban már az egyik legdinamikusabban budapesti vársorészként tekintenek rá, ahová szívesen költöznek a családok, amit alátámaszt az az adat is, hogy a XIII. kerület az egyike annak a négy fővárosi kerületnek, amely növelni tudta népességszámát az elmúlt 10 évben. Ehhez viszont hosszú távú koncepciókra és ezek megvalósítására volt szükség az elmúlt évtizedekben, aminek köszönhetően a kerület gazdasági jelentősége is folyamatosan nőtt.

„Az 1990-es években fogadtuk el első hosszú távú fejlesztési koncepciónkat, melyben lefektettük, hogy a megszűnő gyárak és üzemek helyére magas hozzáadott értéket termelő cégeket kell vonzani. Néhány éve mutatták ki, hogy a

Magyarországon minden 55. megtermelt forintot a Váci út 13. kerületi szakaszán működő cégek állítják elő.

Ebben az átalakulásban a legfontosabb a tudatos városfejlesztés, a következetes és kiszámítható szabályok megalkotása volt. Emellett az elmúlt 20 évben például 800 ezerről 1,3 millió négyzetméterre növekedett az önkormányzat által működtetett zöldfelületek mérete, és 31 ezret meghaladó lett a faegyedek száma” – mondta el Tóth József, aki kifejtette, hogy jelenleg a második hosszú távú koncepció mentén dolgoznak, amely 2033-ig jelöli ki a kerület fejlődési irányait.

A polgármester szerint három fő funkciója van egy településnek:

a lakhatás biztosítása,

a munkahelyek teremtése és működtetése,

a közterületek és az intézmények minőségi szolgáltatása.

Úgy látja, hogy fontos, hogy a fejlesztési irányok meghatározásakor fennmaradjon ennek a háromnak a harmóniája. Azonban a felvázolt alapelvek és a számos siker mellett sincs mindig könnyű dolga a kerület vezetésének.

Az elmúlt 10–15 évben drasztikusan romlott az önkormányzatok helyzete. A kormányzat sajnálatosan alattvalóinak tekinti a helyhatóságokat.

„A mostani állapotok nem felelnek meg a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában lefektetett alapelveknek. A feladatok és a források folyamatos elvonásának negatív hatásait viszont a különböző településeken élő állampolgárok szenvedik meg” – fogalmazott a polgármester, akinek meg kell küzdenie azzal is, hogy a kerület fejlődése azzal jár, hogy Angyalföld lakosságszáma már felveszi a versenyt olyan vidéki nagyvárosokkal, mint Győr vagy Székesfehérvár, ebből kifolyólag rengeteg különböző élethelyzetben lévő választópolgárnak kell megfelelnie.

„Mindenki igényeinek nem lehet megfelelni. Azonban minden intézkedésünk azt célozza, hogy a kerületben élők mind szélesebb körében legyen pozitív életminőség-változás” – mondta el Tóth József, majd hozzátette, hogy bizonyos döntések meghozásakor „szükséges a kompromisszum is”. Emiatt rendszeresen kikérik a helyiek, a szakértők és a kerületben működő civil szervezetek véleményét is.

A polgármester az elmúlt évtizedek teljesítményéből elsősorban a kerület bérlakásépítési programjára, a zöldülő közterületeikre, az egészségügyi és szociális ellátórendszerre a legbüszkébb, valamint arra, hogy Angyalföld nem vált politikai csatatérré.

Büszkék lehetünk arra is, hogy a XIII. kerület a béke szigete tudott maradni az elmúlt évtizedekben

– fogalmazott a polgármester.

Pártpolitika az önkormányzatokban

Tóth József választási sikere különösen a baloldali pártok rossz eredményeinek tükrében kimagasló, így felmerül a kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán pártokra az önkormányzatokban, amikor láthatóan személyekre szavaznak a lakosok.

A teljesítmény felül tudja írni a pártlogikát

– szögezte le a polgármester, majd hozzátette, hogy az önkormányzatban nem pártpolitikát folytatnak, de attól még „baloldali gondolatok mentén” vezetik a kerületet.

„Politikai pályafutásom során a kerületben élők bizalmából eddig 11 választást nyertem, minden alkalommal egyéni mandátumot szereztem. Én a kerületi lakókkal kötöttem szövetséget, és a szívemmel látom a kerületet” – tette hozzá.

Tóth József úgy látja, hogy a Tisza Párt nem válthatja ki a korábbi klasszikus baloldali pártokat, és azokra a jövőben is szükség lesz, hiába teljesítenek jelenleg gyengébben.

Abban biztos vagyok, hogy szükség van Magyarországon is egy karakteres baloldali politikát folytató pártra. A Tisza Párt pedig deklaráltan egy jobboldali-konzervatív párt

– fogalmazott a polgármester.

A XIII. kerület jövője

A polgármester 30 évnyi munka után sem dől hátra, és szeretne lépést tartani a világ gazdasági és technológiai változásaival, így számos programmal készül a következő ciklusára. Kiemelte, Angyalföldre mindig is jellemző volt, hogy az értékőrzés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a megújulásra.

„Folyamatosan figyelemmel követjük, merre halad a világ és mi is ennek megfelelően próbálunk cselekedni. Jó példa erre az augusztusban átadott óvodaépületünk, mely az ország első SMART-óvodája. Itt a mesterséges intelligencia is szerepet kap a gyermekek nevelésében és az épület üzemeltetésében. A korszerű gondolkodásunkat talán alátámasztja az is, hogy jelenleg 7 egyetemmel 11 projekten dolgozik együtt önkormányzatunk. Az elmúlt ciklusban pedig két alkalommal nyertük el az Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet, budapesti kerületek közül egyedüliként” – részletezte Tóth József, aki még nem döntötte el, hogy a következő ciklusa végén, amikor már a 79. életévét is betöltötte, újraindul-e a polgármesteri címért.

Még el sem kezdődött a 2024–2029-es önkormányzati ciklus, úgyhogy ez a kérdés jelenleg nem aktuális

– tett pontot a felvetés végére Tót József.

(Borítókép: Tóth József a XIII. kerület polgármestere beszédet mond az MSZP kongresszusi ülésén, az Európa Hajón, 2024. március 23-án. Fotó: Kovács Attila / MTI)