Karácsony Gergely: A hét második felére teljesen helyreállhat a tömegközlekedés Budapesten

Budapest főpolgármestere Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a városi szervek hogyan dolgoznak az árvíz okozta károk helyreállításán. Elmondása szerint egész nap az érintett útszakaszokat és villamosvonalakat takarítják, hogy a hét második felére visszaálljon a közlekedés rendje.

A BKV a lezárt villamosvonalakat igyekszik helyreállítani, a budai oldalon a 19-es és a 41-es, míg a pesti rakpartnál a 2-es és a 23-as villamosok újraindításán ügyködnek. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. emellett folyamatosan takarítja a rakpartokat, a Fővárosi Csatornázási Művek pedig az ideiglenes gátak bontásán ügyködik. Utóbbiba beletartoznak a homokzsákok és az agyaggátak is, amelyeket le kell bontani és el kell szállítani – ám nem vesznek kárba, ugyanis a felhasznált anyagokat újrahasznosítják.

A Főkert az árvíz által sújtott területek veszélyes fáit igyekszik eltakarítani, ha a munkálatok elkészültek, akkor pedig újra megnyitják a Margitsziget, az Óbudai-sziget és a Római-part lezárt részeit.

Még nincs vége a munkánknak, de az már látszik, hogy a város üzemeltetésében, működtetésében a felelősségvállalás és a hozzáértés elengedhetetlen, ebben a fővárosi cégek most is kiválóan vizsgáztak. A nyári hőhullám kezelése és a sikeres árvízi védekezés is arra hívja fel a figyelmet, erősítenünk kell Budapest ellenálló képességét a klímaváltozással szemben