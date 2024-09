Orbán Viktor: A Duna szent folyó, nem lehet megsérteni keresztbe épített gátakkal

Cikkünk frissül...

A miniszterelnök a TV2 csatornának adott exkluzív interjút kedd este. Orbán Viktor az árvízi helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy a mostani vízügyesek jól átadták a korábbi árvizekkel kapcsolatos a tapasztalataikat.

A kormányfő szerint még valamikor a Budapesttől déli irányba a védműveket jól megépítették, fent a védekezés sokkal nehezebb, mindig a felső szakasz a legnehezebb. Mint mondta komoly szakmai kihívást jelentett a Dunakanyar, Esztergom és Szigetköz védelme. Hozzátette, hogy most is ez volt a helyzet, sok helyütt nem lehetett előre védekezni, ezért sok szakaszt ideiglenes védművel kellett ellátni.

Kiemelte, hogy problémát okozott az is, hogy hullámtérbe építkeznek az emberek, mint például a Római parton.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy minden árvíz után elkészít a vízügy egy írásos jelentést, amelyben megjelölik, mi működött, mi nem, 2013-ban is kaptak egy ilyet a vízügytől, ez alapján tudtak most készülni. Idén is készítenek egy ilyen listát. A Duna Magyarországi szakasza egy különleges szakasz, mert mindenhol gátakkal be tudják állítani a vízszintet. Budapest az egyetlen, ahol ez nem oldható meg.

A Duna szent folyó, nem lehet megsérteni keresztbe épített gátakkal

– mondta a miniszterelnök.

Mindig vita van erről, de Orbán Viktor azok közé tartozik, aki ódzkodik ettől. Mint mondta a többi európai országban nem a Duna okozott problémát, hanem a mellékfolyók, ezért a baj azonnal jelentkezik náluk. Helyzeti előnyünk van – tette hozzá.

„Müller Cecília tart rendet”

Orbán Viktor a dunai árvíz miatt az elmúlt napokban többször is a nyilvánosság elé állt, reggelente az Árvízinfón tartott élő sajtótájékoztatókat az operatív törzs részvételével, ahol beszámolt az árvízi védekezés aktuális helyzetéről. A keddi sajtótájékoztatón megjelent Müller Cecília is. Erről a miniszterelnök azt mondta, vannak közegészségügyi teendők, a Duna a csatornákba is befolyik ilyenkor. A vízzel érintkező ideiglenes védművek könnyen lehetnek fertőzöttek, ehhez van egy protokoll, Cecília tart rendet – közölte.

Az árhullám okozta károkról beszélve a miniszterelnök azt mondta, hogy a hullámtérbe építkezőket nem számolják a károk közé, de keletkezett néhány mezőgazdasági kár: szerencsére már túl voltunk a betakarításon.

A miniszterelnök elmondta, hogy a nagy tételt a védekezés költségei jelentik, ilyenkor sajnos vastagon fognak a ceruzák.

Az ország hatalmas munkát végzett. Ez egy nagy árvíz volt. Úgy marad meg a magyar történelemben, mint a Dunán tapasztalt egyik legnagyobb árvíz, és veszélyben voltunk

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy Brüsszelben az ilyen segítségre szánt pénz, „olyan bizonytalan, mint a kutya vacsorája”.

„Képesnek kell lennünk Brüsszel nélkül megoldani a helyzetet, és előteremteni ennek a költségeit is. Ha valaki hajlandó ennek bizonyos részleteit fedezni, azt tisztelettel megköszönjük” – jelentette ki.

Ahogyan azt a miniszterelnök korábban jelezte, kedden már csak „kikísérték” Magyarországról az árhullámot, amely a déli tetőzés után várhatóan elhagyja az országot. Orbán Viktor szerint a védekezés minden érintett szakaszon sikeres és szervezett volt Győrtől Dunaszekcsőn át egészen Mohácsig.

(Orbán Viktor 2024. szeptember 21-én. Fotó: Fischer Zoltán / MTI)