Orbán Viktor: Kabát a szekrénybe, csizma a csizmatartóra

Elvonul az árhullám Magyarország területéről, levonul Orbán Viktor is a Duna kritikus szakaszairól, nem ellenőrzi tovább személyesen a védelmi munkálatokat, megválik az árvízi felszerelésétől.

A miniszterelnök kedden nagyon aktív volt a közösségi médiában, újabb videót tett közzé a Facebookon, amelyben ezúttal arról beszél, hogy mi lesz az árvízi felszerelésének a sorsa.

Mint arról beszámoltunk, a Duna kedden Mohácsnál tetőzött, és lassan de biztosan elhagyja az árhullám Magyarország területét. Igaz, az apadás körül is akad majd tennivaló bőven – többek között közegészségügyi feladatokat kell ellátni – árvízveszély már nem fenyeget. A védekezési munkálatok a politikusoknál is véget értek, ez alkalomból a kormányfő a TV2-őn adott exkluzív interjút, amelyben a védekezési munkálatokat összegezte és gazdasági terveiről is beszélt.



Most némileg könnyebb témáról nyilatkozott.

Kabát a szekrénybe, csizma a csizmatartóra. Az árvíz véget ért, nincs rájuk többé szükség

– intett búcsút az árvízi országjárásnak a miniszterelnök, és azzal valóban kaptafára akasztotta a csizmáit, a kabátját pedig betette egy szekrénybe.