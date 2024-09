A Római-parton félnek a fertőzésektől, a tisztifőorvos szerint akkor el lehet ballagni

„Felszólítjuk Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a szennyvíz által beterített Római-parton az összes közterületen – nem csak a bicikliúton – azonnal kezdjék meg a 70 hektár víz által elöntött terület fertőtlenítését!” – kezdte közleményét az Egyesület a Római Partért.

Véleményük szerint 55 ezer ember van közvetlen járványveszélynek kitéve a Csillaghegyi-öblözetben, a Pók utcai és Békási lakótelepen, ezért kérik a Római-part közterületeit karanténba helyezni addig, amíg megnyugtató módon, laborvizsgálatokkal nincs igazolva a terület mentesítése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Demszky Gábor alatt a közterületek és magánterületek is fertőtlenítve lettek, amit az ÁNTSZ ellenőrzött. Sajnálatos módon Tarlós István óta ez megszűnt. Kértük többször a terület lezárását, de azt a választ kaptuk, hogy akkor mi lesz a büfék forgalmával

– írta az egyesület. A közlemény szerint Óbuda tisztifőorvosa nem régen közölte velük, hogy „ha nem tetszik a helyzetük, akár el is költözhetnek”.

Szakemberekkel konzultálva kérik a kerületi háziorvosok fokozott figyelmét a szennyvíz által terjesztett betegségek figyelésére az óbudai lakosság körében.

Ahogy arról az Indexen is beszámoltunk, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Nébih is arról számolt be, hogy az ár elvonulásával számos fertőzés elszabadulhat, ugyanis a víz ürüléket, szennyező anyagokat, állattetemeket és szemetet sodor magával. Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs kedd reggeli sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a települések közötti elöntött közutak fertőtlenítését a közútkezelő, a településen belüli fertőtlenítést pedig az önkormányzatok végzik.