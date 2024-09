Elkezdték megnyitni az árvíz miatt lezárt utcákat, de a Margitszigetre továbbra sem lehet bemenni

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az árvíz kezdetén kiadott egy közleményt, amelyben többek között beszámoltak arról, hogy a vízi rendőrök folyamatosan járőröznek a Dunán, és ellenőrzik a kritikus területeket.

Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy ők most, a vízszint csökkenése után is folytatják a munkájukat a Duna teljes budapesti szakaszán, és ellenőrzik az elárasztott területeket, a hajózási szabályok betartását, és fel vannak készülve az esetleges segítségnyújtásra és a mentésre is.

Az árvíz miatt korábban számos fővárosi területet kellett lezárni, ezeknek a megnyitása azonban már megkezdődött.

A III. kerületben a Pünkösdfürdő utca – Római-part – Királyok útja – Nánási út – Pók utca által határolt területen folyamatos a nyitás. Jelenleg erre a területre már gyalogosan be lehet menni, azonban a gépjárműforgalom továbbra is korlátozva van

– számolt be a fejleményekről a szóvivő.

Csécsi Soma azt is elmondta, hogy a Margitsziget és az Óbudai-sziget továbbra is lezárt terület, azonban a Népfürdőre már gyalogosan be lehet menni. Csepelen pedig az úgynevezett Fácános-dűlőn is már megkezdődött a visszaköltözés, mivel egy része már ismét járhatóvá vált.

A javuló helyzet ellenére a BRFK azt kéri, hogy senki ne menjen túl közel a Dunához.

A folyó vízszintje továbbra is magas, a Duna sodrása nagyon erős, és a balesetek megelőzése érdekében azt javasoljuk, hogy a Dunát ne közelítsék meg, mivel a partszakasz tele van hordalékkal, uszadékkal, iszappal, amelyeken el lehet csúszni

– fogalmazott Csécsi Soma, aki nyomatékosította, hogy a folyót ne használják sportolás céljából sem.

A nyitás ellenére továbbra is fontos a rendőri jelenlét

A következő napokban fokozatosan megnyitásra kerülnek a korábban lezárt területek, és a helyiek és a nyaralótulajdonosok ismét birtokba vehetik ingatlanjaikat, azonban a rendőri jelenlét nem szűnik meg.

A nyitás ellenére a BRFK rendőrei megerősített létszámmal vannak jelen a Római-parton. Ez a jelenlét a visszaköltözés idején, a nap 24 órájára kiterjed, amire elsősorban a vagyonbiztonság, a vagyonvédelem érdekében van szükség

– mondta el Csécsi Soma, aki hozzátette, hogy természetesen ha a jelen lévő rendőrökhöz valaki segítségért fordul, akkor ők megadják a szükséges segítséget.

A szóvivő kifejtette, hogy a megerősített jelenlét a csepeli Fácános-dűlőn is ugyanúgy működik, mint a III. kerületben, és kiemelten ellenőrzik az ott tartózkodókat a birtokbavétel ideje alatt.

Az árvíz tetőzésének idején sokat lehetett olvasni arról, hogy a betörők kifosztják a Duna miatt elhagyott épületeket, sőt Halásztelken még a homokzsákokat és az abba szánt töltőanyagot is ellopták az egyik éjszaka. A BRFK az Index kérdésére kijelentette, hogy ilyen eset a III. kerületben nem történt.

A III. kerületben nem érkezett lopásról szóló bejelentés az árvízi védekezés ideje alatt. Ez egy pillanatnyi állapot, de azért is vagyunk jelen a területen kiemelt létszámmal, hogy a visszaköltözések ideje alatt se történjen ilyen

– fejtették ki.