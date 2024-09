Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Amerikába, az ENSZ konferenciájára látogatott azért, hogy a győzelmi és a béketervét bemutassa, hiszen ahogy ő fogalmazott, ez az ősz dönti el a háború lefolyását vagy a háború kifutását.

Arról, hogy olyan nagy hatássa lehet ezeknek a tárgyalásoknak a háború folytatására, mint ahogy Zelenszkij próbálja feltüntetni, vagy ez megint egy kommunikációs fogás, Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt kérdeztük az Index Frontvonal című műsorában.

Tarjáni Péter kifejtette, mivel nem lehet még tudni, hogy az Egyesült Államoknak novemberben demokrata vagy republikánus elnöke lesz, Zelenszkij két tervvel áll elő, mert szeretné elérni, hogy legalább szándéknyilatkozat vagy politikai akarat oldaláról az Egyesült Államok megfogalmazná azt, hogy hogyan működik együtt Ukrajnával. Tevőlegesen, a háború folytatásával és annak lezárásával, de úgy, hogy Ukrajna folyamatosan utánpótlásokat kap, vagy egy teljes egészében másfajta gondolatiságra kellene felkészülnie Kijevnek. Ez utóbbitól tartanak Zelenszkijék, és ez utóbbi az, ami leginkább Trump és a republikánusok gondolatait tükrözi.

Tarjányi Péter arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok már ismeri a győzelmi stratégia vagy győzelmi terv részleteit. Ennek fontos része az, hogy Ukrajna folyamatos nyugati utánpótlást kapjon, és olyan helyzetbe hozza Ukrajnát, hogy az képes legyen önállóan megvédeni magát haderő és tehnikai szempontból egyaránt.

Tarjányi szerint az elkövetkező egy-másfél évben nem lesz képes arra Ukrajna, hogy visszafoglalja a Krímet, Zaporizzsjét, Donyecket, Herszont, valamint Luhanszkot, tehát az a realitás, hogy ezekben a térségekben továbbra is háború zajlik.

Tarjányi arról is beszélt, hogy nagyon tisztán fogalmazott az Egyesült Államok, és ebben nincs különbség a demokraták és a republikánusok között, hogy egy aktív háborúban lévő ország nem léphet be a NATO-ba, mert akkor a többi NATO-országnak automatikusan a Oroszországgal háborúba kellene kezdeni. Ezért várhatóan halogató, kedves, meghallgató beszélgetés lesz New Yorkban.

Tarjányi szerint Oroszország valójában nem tart attól, hogy Ukrajna megkapja a kért teljes körű támogatást, ezért valójában Oroszország nem akar elmenni a következő béketárgyalásra. Az oroszok egyáltalán nem akarják a békét, mert az orosz társadalom szempontjából óriási kudarc lenne, ha ezzel állna elő Vlagyimir Putyin. Valójában egyik fél sem akar békét, és valójában mindkét fél abban érdekelt, hogy a másikat elpusztítsa. Zelenszkijéknek belpolitikai szempontból szükséges a háború folytatása. A Nyugatnak pedig arra van szüksége, hogy Oroszország ne erősödjön, ezért akarják Ukrajnát úgy felfegyverezni, hogy közben ne legyen NATO-állam.

A biztonságpolitikai szakértő meglátása szerint, ahogyan az ukránok eddig harcoltak, azzal nagyon nehezen lehet nyerni, nem profi háborúzás. Az, hogy az Egyesült Államok tíz hónapig várt az utánpótlás küldésével, nagyon sok ukrán ember életébe kerül, tehát csupán a profi háborúzás lehet a megoldás. Ha ez nem történik meg, akkor végeláthatatlan háború lesz. Tarjányi Péter szerint a 2024-es év a fordulat éve, mert végre látható, ki mit játszik, és valójában mit akar Oroszország: a történelmi Oroszországot akarják visszaállítani a Baltikummal együtt, de a balti államok határának a megsértése sokkal nagyobb és globálisabb háború elindítását vonná maga után.