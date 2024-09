Több vármegyére is kiadták a figyelmeztetést

Az ország nagy részén pár órás napsütésre számíthatunk szerdán, azonban az esernyőkre is szükségünk lehet, hiszen előfordulhat zápor és zivatar több, a Dunától keletre eső vármegyében is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.

Szerda délelőttől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, előbb nyugat, délnyugat felől, késő délutánra pedig az északkeleti vármegyékben is. Reggel már láthatunk igazi őszi párás, ködös tájakat is. Később az ország nagy részén több órára kisüthet a nap, zápor, zivatar csak elszórtan – főként a Dunától keletre – fordul elő, estefelé a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. A déli, délnyugati szél több helyen megélénkül, zivatar környékén erős vagy viharos széllökéseket is észlelhetünk – derül ki a Hungaromet előrejelzéséből.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul, de az Északi-középhegységben ennél hűvösebb lesz.

A Hungaromet azt írta a közösségi oldalán, hogy a keddi hidegfront bár nem volt erős, azért hoz majd némi változatosságot, a hétvégén pedig egy még erősebb frontálzóna körvonalazódik. A hidegfront jellegű fronthatás következtében legáltalánosabb panaszként a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás jelentkezhet szerdán.

A meteorológiai szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki zivatar kialakulása miatt Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, valamint Vas vármegye kivételével az összes vármegyére.

