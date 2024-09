Színes programokkal búcsúzik szeptember utolsó hétvégéje

Szeptember 28-án az Öreg Tölgy Kastély-Fogadóban az egész délután a testi-lelki feltöltődésről szól majd – derült ki a We Love Budapest hétvégi programajánlójából.

A finom ételek és italok mellett a főszerep a jógáé lesz: 11 órától puppy yoga kezdődik, ahol nemcsak a test és a lélek találhat harmóniára, hanem örökbefogadásra váró kiskutyák is gazdára lelhetnek.

A puppy yoga után egy brunch keretében pihenhetünk meg, mielőtt csatlakoznánk a következő órára, amelyen ezúttal már technózene segít az ellazulásban. Az órát a méltán híres Vivien Mohr vezeti, akinek szakértelmével a légzéstechnika, a Yogalates és az önszeretet mélységeit is felfedezhetjük.

IV. Cafe Bene Alkotói Vásár

A Cafe Bene ismét alkotói vásárnak ad otthont, ahol különböző irányzatokban alkotó feltörekvő művészek egyedi termékei közül válogathatunk. Szeptember 28-án a hangulatos kávézóban nemcsak izgalmas kézműves termékek várnak, hanem finom italokat és süteményeket is kóstolhatunk.

MAMMUT X TETØ: WaveFest – Laiho

Hat hét, hat koncert, hat stílus – ez a TETØ X MAMMUT WAVEFEST! A Mammut rooftop bárjában minden héten egy új zenei hullám söpör végig. A fesztivál utolsó estéjén, szeptember 28-án, szombaton a titokzatos nevű LAIHO, azaz Lajhó Dorka lép színpadra. Zenéje az alternatív art pop és indie-folk stílusokat ötvözi.

Nemzetközi Könyvfesztivál és Magyar Népmese napja is lesz

Magyar Népmese napja a Pénzmúzeumban

A közlemény szerint a Pénzmúzeum is izgalmas programokkal vár a magyar népmese napján, szeptember 29-én. A vasárnapi eseményen a gyerekek megismerhetik a Magyar Népmesék emlékérméit, részt vehetnek Baltazár, a nyúlkirály birodalmának építésében, készíthetnek fakanálbábokat, és a Batyuszínház Boszorkánykonyha című előadását is megnézhetik. Emellett non-stop diafilmvetítéssel és arcfestéssel várják a családokat a szervezők.

29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szeptember végén visszatér a Millenárisra. A fesztiválon hagyomány, hogy bemutatkozik egy-egy ország, régió kultúrája, irodalma, könyvkiadása. Ebben az évben Franciaország, a kortárs francia irodalom kap kiemelt figyelmet, a legjelentősebb francia kortárs írók részvétele mellett. A négynapos rendezvénysorozat közel 150 kiállítóval, neves magyar és külföldi írókkal vár minket. A külön a gyerekek számára kialakított Gyerek(b)irodalom a gyermekkönyvek és az olvasás népszerűsítése mellett színes programokat kínál a legfiatalabbaknak is.

A Kávé Napja 2024

Szeptember 29-én, vasárnap hatalmas kávézóvá alakul az Erzsébet téri Akvárium, ahol hazai pörkölők, nemzetközi kávéforgalmazók, kávégép-kereskedők és baristák várnak minket a Kávé Napja alkalmából. A csúcsminőségű eszpresszóktól a kávés koktélokig számos finom italt kóstolhatunk. A kávévásárlást is érdemes a hónap végére időzíteni, mivel sok olyan kávé érkezik kapszulás és szemes verzióban is, amelyeket eddig csak webshopokon keresztül lehetett beszerezni, de most helyben is kipróbálhatjuk és megvásárolhatjuk. A kávék mellett kávékészítő eszközöket is vehetünk, az egykaros eszpresszógéptől a dizájner kotyogókig. Egész nap szól a zene, az izgalmas színpadi programokon pedig tovább mélyíthetjük tudásunkat a kávé világáról.

Amennyiben még több programra vágyna a hétvégén, böngéssze a We Love Budapest programkalendárját .