Összevesztek a szolgáltatóval, darabjaira hullhat a XII. kerület parkolási rendszere

Káoszba fulladhat november 20-a után a XII. kerületi parkolási rendszer, mivel akkor jár le a jelenlegi parkolórendszert és közterület-felügyeletet támogató szoftver Sessionbase Kft. szerződése. Ezt a megbízást a (XII. kerület 100 százalékos tulajdonát képező) Fáber Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft. által még 2019-ben kiírt nyílt, nemzetközi közbeszerzés elnyerésével szerezte meg.

Jelenleg a Sessionbase a parkolási rendszer (praktikusan a parkolóautomaták) szoftveres üzemeltetése mellett az önkormányzat közterület-felügyeletének hatósági munkáját is segíti a fent jelzett integrált szoftverrel, ami lehetővé teszi, hogy például a Fáber Kft. által foglalkoztatott parkolóőrök munkájuk során a náluk levő PDA-n ne csak a fizető övezetben parkoló, nem fizető autósokat pótdíjazzák, hanem az integrált rendszeren keresztül a hatósági munkát végző közterület-felügyelőket is értesíthessék például a KRESZ-t megsértő módon parkoló autókról. A Sessionbase informatikai fejlesztése költséget takarít meg az önkormányzatnak, mivel a parkolóőrök ezen alkalmazás segítségével növelik a közterület-felügyelet ellenőrzéseinek hatékonyságát anélkül, hogy több közterület-felügyelőt kellene az önkormányzatnak foglalkoztatnia. (Egy parkolóőr alkalmazása lényegesen kevesebbe kerül a Fáber Kft.-nek, mint egy közalkalmazott közterület-felügyelő az önkormányzatnak.) Jelenleg a kerületben csak nyolc közterület-felügyelő dolgozik, mellettük viszont húsz parkolóőr.

A szoftver egyébként a közteres hatósági munkát számos más területen is támogatja: kerékbilincselési, területfoglalási, térfigyelő kamerás intézkedési tevékenység, útburkolatban elhelyezett figyelőszondák működtetése, helyben lakók parkolási engedélyeinek ellenőrzése, az ún. „Jófej közteres szolgáltatás” üzemeltetése stb.

A politika közbeszól

A budai Hegyvidéken a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tarolt a júniusi önkormányzati választásokon, október 1-jétől a párt társelnöke, Kovács Gergely lesz a polgármester, aki az előző, Pokorni Zoltán által vezetett önkormányzat döntéseit támadva, egyebek mellett a parkolási cégnek is nekiment. Kovács egy pódiumbeszélgetésen azt állította, hogy a Sessionbase Kft. a parkolási maffia egyik résztvevője, képviselője vele is egyeztetni akart telefonon az üzletről. Azt is kifogásolta, hogy a Fáber Kft. a 2019-ben parkolás üzemeltetésre kiírt nyílt, nemzetközi közbeszerzés után most ugyanerre a feladatra hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzést indított szeptember 5-én, erre pedig egyedül a Sessionbase-t hívták meg.

A tárgyalásos, hirdetmény nélküli kiírásnak pont az a lényege, hogy a jelenleg alkalmazott, a tulajdonos és a Fáber Kft. igényeinek mindenben megfelelő integrált informatikai szakrendszereket a kizárólagos jogokkal rendelkező jelenlegi szolgáltatótól szerezzük be, hogy a közszolgáltatási feladatokat egyre jobb minőségben láthassuk el. Az általa (Kovács Gergely – a szerk.) preferált és idehozni kívánt parkolásellenőrzési szoftver nem alkalmas a jelenleg általunk ellátott feladatok biztosítására sem. Persze lehet Mercedesből Trabantba átülni

– mondta Wachsler György, a Fáber ügyvezetője.

A Közbeszerzési Döntőbizottság által is vizsgált ügyben egy igazságügyi szakértői szolgáltató cég is készített egy 46 oldalas igazságügyi informatikai szakvéleményt, amelyben egyebek mellett a Sessionbase szoftverének 2024. évi költségalapú értékének fényében a Fáber által a Sessionbase Kft.-nek fizetendő havi díj realitását vizsgálták. (A fejlesztőnek az a célja, hogy a szoftverfejlesztési költségei megtérüljenek, és a bevétel az üzemeltetés, a folyamatos fejlesztés és frissítés költségeit is fedezze. Emiatt a szokásos bérleti díjat úgy kell megállapítani, hogy 2-4 év alatt elérje a szoftver fejlesztésének költségeit.) Ez alapján a 30 hónapos szerződésnél a becsült fejlesztési érték kétszerese, azaz nettó 836,581 millió forint, ami hónapokra lebontva 30 hónap alatt 27,886 millió forint. Az igazságügyi szakvélemény szerint ez alapján a 27,9 millió forint alatti összeget kedvezőnek, az ennél lényegesen kisebbet nagyon kedvezőnek lehet minősíteni. A Sesionbase Kft. a XII. kerület mellett az I., II., III., VII., VIII., X., XI. és XIV. kerületben működteti a parkolás informatikai rendszerét, gyakorlatilag négy kerület (az V., VI. IX. és XIII.) kivételével Budapesten az összes fizetőparkoló-övezettel rendelkező kerületben.

Arról nem esett szó, hogy (a szolgáltatói piac szűkössége miatt) már 2019-ben is csak egy pályázat érkezett (a Sessionbase-től) a nyertes pályázóval kötendő szerződést pedig a Közbeszerzési Döntőbizottságnál egyetlen piaci szereplő sem támadta meg. Azt viszont megjegyezte Kovács, hogy a pályáztató már 2019-ben is piacszűkítő feltételeket támasztott azzal, hogy két – általa össze nem tartozónak tételezett – szolgáltatási terület (parkolást és közterület-felügyeletet támogató szoftver) lefejlesztését egyben pályáztatta. Ígérete szerint ők október 1-je után nyílt közbeszerzést írnak ki.

A maffiázás hatásai

Erre egyébként azért is mielőbb szükség lesz, mert a Fáber hirdetmény nélküli tárgyalásos pályázata ellehetetlenült azzal, hogy a meghívott Sessionbase Kovács Gergely maffiavádjai miatt visszalépett. Pedig ennek a pályázatnak csak a tárgyalásos szakasza (azaz a feladatok körének pontos tisztázása) járt le szeptember 25-én, az előzetesen megállapított 30 hónapos „futamidő” esetleges módosítása, egyéb részletek rögzítése és maga a szerződéskötés is már az új városvezetés kompetenciája lehetett volna.

A maffiázásnak az is különös ízt kölcsönöz, hogy az MKKP a Fáber Kft. felügyelőbizottságába 2019 óta tagot is delegál Mészáros László személyében. Mint ismert, a felügyelőbizottsági tagok a teljes vagyonukkal felelnek a cégek törvényes működéséért, Mészáros viszont ennek ismeretében sem kezdeményezett célvizsgálatot, és minden éves beszámolót elfogadott. Wachsler György mindezt az Indexnek azzal egészítette ki, hogy

egyrészt Kovács Gergelynek is módja és lehetősége volt a szakmai kérdések megismerésére, mivel a transzparens működés minden feltétele biztosítva volt a tulajdonos és a társaságunk részéről. Másrészt június 9-e óta (több mint száz napja) egyetlen alkalommal sem keresett, noha öt éve önkormányzati képviselő, így módja és lehetősége lett volna érdemi tájékozódásra.

Ehelyett a Kutyapárt a Fáber Kft. ügyvezetői pozíciójára (is) álláshirdetést tett közzé. Wachsler lapunknak azt mondta, nem tudja, hogy egyáltalán beadhat-e pályázatot egy olyan tisztségre, amely be van töltve, neki ugyanis határozatlan idejű szerződése van, és még senki nem szólt, hogy kirúgják.

A kialakult helyzetnek most akár az is lehet a következménye, hogy a fizetős parkolási zónában álló autósoknak nem lesz módja a fizetésre. A politika által gerjesztett helyzetnek csak látszólag lesznek haszonélvezői az autósok, ugyanis a fizetőövezetek kialakítása elsősorban forgalomtechnikai, -szabályozási kérdés, és csak másodsorban bevételi. November 20-a után a helyi lakosok parkolási jogosultsága ellenőrzésének hiányában a lakossági parkolóhelyek gyorsan betelhetnek illetéktelen járművekkel, nem lehet majd a tilosban álló autókat bírságolni, és a Normafa behajtási engedélyeket sem ellenőrizni.

Az is kifogásként vetődött fel, hogy a Fáber Kft. a csaknem 1,5 milliárdos éves parkolási bevétel után csak 1 721 000 forint adózott eredményt tudott felmutatni. Ez a bevétel azonban a Hegyvidék Önkormányzatának számlájára folyik be, a Fáber könyveiben nem jelenik meg, közszolgáltatási szerződése alapján egyébként is 0 forint eredményt realizálhat az parkolás-üzemeltetésen. Az önkormányzatnál 2023-ban realizált teljes haszon viszont – a testület által elfogadott beszámoló szerint – 605 millió forint volt. A komolynak titulált adózott eredmény a Fáber költségvetési tervezéséből adódik, nincsen köze az árbevételhez. Arról, hogy ez az összeg a cég eredménytartalékába kerül vagy másként hasznosul, arról – a Fáber felügyelőbizottságának javaslata alapján – a tulajdonos önkormányzat közgyűlése dönt. Az ugyanakkor biztos, hogy minél magasabb az eredménye, annál magasabb nyereségadót kell befizetnie az államkasszába.

Kovács Gergely pártjánál arról érdeklődtünk, hogy milyen megoldási elképzeléssel tervezik elkerülni azt a helyzetet, hogy parkolásüzemeltetés hiányában sokmilliós bevételtől essen el az önkormányzat. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy:

Mikor tervezik kiírni a nyílt, nemzetközi közbeszerzést?

Külön pályázati kiírás lesz-e a parklás üzemeltetésre, és külön a közterület-felügyeletet támogató egyéb beszerzésekre?

A kiírás feltételei között szerepel, hogy a jelenleg működő szolgáltatási kör minden funkcióját (parkolóautomaták távoli vezérlése, üzemidő-programozás, telítettség- és hibajelzés stb.) meg kívánják-e tartani, vagy elképzelhető „fapadosabb” szolgáltatás megrendelése is?

Ha a Sessionbase Kft.-t a parkolási maffia tagjának tartják, akkor az azt jelenti, hogy semmilyen körülmények között nem bíznák meg a céget a XII. kerületben parkolás üzemeltetési feladattal?

A Fáber Kft. MKKP-s felügyelőbizottsági tagja miért szavazott meg minden beszámolót?

Milyen konkrét ok vagy okok miatt hirdették meg Wachsler György ügyvezető állását?

Amennyiben megérkeznek a válaszok, cikkünket bővítjük.

(Borítókép: Parkoló autók Budapesten 2022. szeptember 5-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)