Távozik Karácsony Gergely kabinetfőnöke, Balogh Samu szerint ő mondott fel

Miközben a sajtóban olyan hírek keltek szárnyra, hogy Karácsony Gergely hajlandó elfogadni Vitézy Dávidot főpolgármester-helyettesként, az Index információi szerint Magyar Péter továbbra is határozottan ellenzi Kiss Ambrus kinevezését. Nemcsak Kiss Ambrus pozíciója van veszélyben, információink szerint Karácsony Gergely kirúgta kabinetfőnökét, Balogh Samut, akinek helyére Szentirmai Judit kerül.

A politikai realitásokat belátva Karácsony Gergely már elfogadná maga mellé főpolgármester-helyettesnek választási ellenfelét, Vitézy Dávidot – értesült a Szabad Európa.

A lap arról ír, hogy Karácsony Gergely az elmúlt napokban Magyar Péterrel és Vitézy Dáviddal is találkozott. Úgy tudják, a két megbeszélés eredménye az a kompromisszum lehet, hogy az új Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén a főpolgármester eddigi helyettese, Kiss Ambrus mellett Vitézy Dávidot is főpolgármester-helyettesnek jelölné.

azonban Magyar Péter nagyon határozott abban, hogy Kiss Abrus nem maradhat főpolgármester-helyettes.

Magyar Péter már nem sokkal a választások után kijelentette, hogy a Tisza Párt nem hajlandó megszavazni főpolgármester-helyettesnek Kiss Ambrust és Tüttő Katát sem. A legnagyobb ellenzéki párt vezetője azonban nem említett konkrét kifogásokat Kiss személyével szemben.

Kiss Ambrus mellől ugyanakkor így sem hiányoznak a támogatók, mivel újraválasztása mellett az elmúlt napokban többen is kiálltak, köztük Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, és több szakszervezet is felszólalt mellette. Gyurcsány Ferenc szerint Karácsony „embereit most kirugdalni egymás után”, csak azért, mert „szolgálták az elmúlt 5 évben a várost”, az nincsen rendben.

A DK elnöke határozottan kiállt Karácsony Gergely eddigi főpolgármester-helyettese, Kiss Ambrus mellett, mivel nem érti, miért kellene őt leváltani.

„Mi a bűne? Az, hogy ért hozzá?” – tette fel a kérdést Gyurcsány Ferenc, majd kifejtette, hogy a cégvezetők között is vannak olyanok, akik tisztességesen végezték a munkájukat, és olyanok is, akik nem, de emiatt nem kell mindenkit kirúgni.

Távozik a kabinetfőnök

Úgy tűnik tehát, hogy Kiss Ambrus sorsa még nem dőlt el, az Index információi szerint azonban Balogh Samué, Karácsony Gergely kabinetfőnökéé igen. Információink szerint a főpolgármester úgy döntött, hogy nem folytatja vele a közös munkát, helyére pedig Szentirmai Judit kerül.

Szentirmai 2019-ben önkormányzati főtanácsadóként és közigazgatási szakreferensként került a Fővárosi Önkormányzathoz, de a Fővárosi Szociális Közalapítvány felügyelőbizottságának elnöki tisztségét is betölti. Korábban, Bajnai Gordon miniszterelnöksége idején a Szociális és Munkaügyi Minisztérium koordiná­ciós szakállamtitkára volt.

Balogh Samu a HVG-nek megerősítette, hogy távozik az eddigi fővárosi pozíciójából, azonban elmondása szerint ő mondott fel.

„Nagyon-nagyon régóta jeleztem már a főpolgármesternek, hogy ebben a szerepkörben nem kívánom folytatni” – nyilatkozta. A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint „a főpolgármester más, szakmai feladatra kérte fel Balogh Samut.”

Balogh a HVG kérdésére azt mondta, továbbra is elkötelezett a főváros iránt, motiváltnak is tartja magát a budapesti munkával kapcsolatban, azonban hogy hol, és főleg mikor térhet vissza a munkába, az egyelőre szerinte „a jövő zenéje.”