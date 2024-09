Alig ismert magyar település került a magyar, valamint az utóbbi napokban az osztrák, azon belül is leginkább a burgenlandi és bécsi lapok figyelmébe, ugyanis az elmúlt hetekben több alkalommal is a magyar–osztrák határtól mindössze 15 kilométerre található, 1500 lakosú Vitnyédről cikkeztek.

Ennek oka, hogy a helyi lakosok és a Győr-Moson-Sopron vármegyével határos burgenlandi tartományi kormány szerint Vitnyéd külterületén található Csermajorban a magyar állam egy menekülttábort építhet.

A Nyugat.hu még szeptember közepén arról írt, hogy a korábban ukrán, elsősorban kárpátaljai menekülteket elszállásoló egykori tejipari szakiskolai területén a kormány menekülttábor építését tervezte – a lap szerint a helyiek szeptember elején még biztosak voltak abban, hogy oda egy ötszáz fő befogadására alkalmas menekülttábor fog épülni.

A munkálatok területét ugyanis háromméteres drótkerítéssel vették körbe, létesítettek egy új adótornyot, és sajtóhírek szerint több száz laktanyaágyat szállítottak oda. Ráadásul a területet 24 órában rendőrök őrzik, akik mind a helyieket, mind az odalátogató újságírókat visszafordítják.

a településen szeptember utolsó előtti hétvégéjén még tüntetést is szerveztek,

amin Remete László, Kapuvár független polgármesterjelöltje is felszólalt. Remete szerint a rendőrség és a magyar állam titkolózik, és a felújítás nem állagmegóvást, hanem valamilyen más, méghozzá konkrét célt szolgál.

A hvg.hu beszámolója szerint csakúgy, mint a kilátogató demonstrálók, ő is úgy gondolja, menekülttábor létrehozását tervezi a kormány – utóbbiról beszélt a lapnak a szomszédos Babót megválasztott polgármestere, Nyikos Gábor, aki azt állítja, szeptember elején arról tájékoztatta a rendőrség, hogy regisztrált menekültek elszállásolására készülnek Csermajorban.

Menekülttábor vagy ifjúsági tábor?

A kormány szerint azonban nem menekülttábort létesítenek. Gyopáros Alpár, a terület fideszes országgyűlési képviselője egy még szeptember 14-én közzétett videójában hangsúlyozta, a magyar kormány nem tervezi – ahogy ő fogalmaz – migránstábor létrehozását, amit Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megígért.

A felújítás szükségességéről Gyopáros képeket is közölt az erről készített videójában, aki azt állította, hogy korábban a jogtalanul és illegálisan itt tartózkodó ukrajnai menekültek lelakták az épületet, emiatt újítja fel azt a fenntartó. Gyopáros emellett rémhírterjesztéssel vádolta meg a témát még korábban felkapó Magyar Pétert, valamint több médiumot – videójában azonban a képviselő arról nem beszél, hogy miért szükséges a területet a nap 24 órájában rendőrökkel őriztetni, amit a demonstrálók sem értenek.

Hivatalos magyarázatot a munkálatokról a kormány sokáig nem adott, mígnem Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szeptember 26-án az MTI-nek, majd másnap ugyanazt megismételve az osztrák Ö1 közrádiónak is azt nyilatkozta:

a magyar kormány nem menekülttábort, hanem nyári tábort fog létesíteni a területen, amit majd vélhetően egy győri és egy soproni rendészeti iskola használhat.

Gulyás emellett hozzátette, a magyar kormány álláspontja továbbra is egyértelmű: Magyarország eddig is védte Európát, és ezt követően is védeni fogja a bevándorlóktól. Ha pedig az Európai Unió Magyarországot migránsok befogadására kényszerítené, akkor menekülttábort nem az osztrák határ közelében, hanem Brüsszel főterén, a Gran-Place-on kellene létrehozni.

A burgenlandi kormány kétkedve fogadja Gulyás válaszát, az osztrák belügyminiszter szerint Doskozil csak félelmet kelt

Azonban nemcsak a helyieket foglalkoztatja az ügy. Az első sajtóhírek után a Győr-Moson-Sopron vármegyével szomszédos burgenlandi szocialista SPÖ-kormánya és annak tartományi vezetője, Hans Peter Doskozil még a határ lezárását is felvetette, amennyiben attól 15 km-re valóban menekülttábor épülne.

Nem ennyire drasztikus lépést, de szigorúbb határellenőrzést még a szövetségi belügyminiszter, a néppárti Gerhard Karner is pedzegetett szerdán, aki aznap levelet is írt a magyar hatóságoknak, hogy választ kapjon a felmerült kérdéseire. Pénteken azonban egy szóvivője már arról beszélt,

az osztrák belügyminiszter elfogadja Gulyás válaszát, miszerint ifjúsági tábor épül Vitnyéd-csermajorban, majd félelemkeltéssel és populizmussal vádolta meg a burgenlandi kormányzót.

A magyar kancelláriaminiszter magyarázatát azonban a burgenlandi SPÖ továbbra sem találja elég megnyugtatónak. A párt burgenlandi frakcióvezetője, Roland Fürst a Der Standardnak arról beszélt, hogy a magyar kormány sokáig várt a hivatalos álláspont közlésére, de szerinte Doskozil és Karner fenyegetőzése a határzárról bevált.

Már csak azon tűnődöm, miért van szükség több méteres szögesdrót kerítésekre, rendőrökre és tucatnyi laktanyaágyra egy ifjúsági nyári táborhoz

– kérdezte Fürst, aki hozzátette, a tartományi SPÖ továbbra is figyelni fogja a fejleményeket, mivel még mindig sok a megválaszolatlan kérdés és a különös megoldások a felújítás kapcsán.

A hvg még szeptember 23-án számolt be arról, hogy a település polgármestere a település zárt Facebook-csoportjában azt állította, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Széchenyi István Egyetem által tulajdonlott terület „rendészeti célok miatt a Belügyminisztériumhoz került”.

Az ügyben megkerestük a Belügyminisztériumot, valamint a Miniszterelnökséget is, hogy megtudjuk, mégis milyen célra szeretnék felhasználni a területet, miért van szükség egy felújítás 24 órás rendőri védelmére, valamint ha ifjúsági tábor lesz, milyen programokat terveznek szervezni a többek között adótoronnyal, laktanyaágyakkal és háromméteres drótkerítéssel rendelkező területen. Amennyiben válaszolnak, természetesen beszámolunk róla.

(Borítókép: Vitnyéd. Fotó: Shutterstock)