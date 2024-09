Új módszert találtak a hallás javítására

„A hallókészüléket viselők számára kellemetlenséggel járnak az olyan hangok, mint például egy villa leesése, amit a mesterségesintelligencia-alapú technológia képes kiszűrni, ahogy zsúfolt, zajos környezetben a háttérzajokat is tompítja, a közvetlen beszélő jobb megértését biztosítva” ‒ részletezte a szakorvos, rámutatva, a hang erősítése önmagában torzítást eredményezne, ezek jóval kifinomultabb műszerek.

Okosműszerekkel adják vissza a hallást

Az újgenerációs eszközökkel már akusztikus és streamingmódok között lehet váltani, ami fokozza a zenehallgatás élményét, a korábbiakhoz képest kétszeres távolságból is érthetővé teszi a hívásokat. Hankó Szabolcs, a Geers Halláscentrumok magyarországi ügyvezető igazgatója szerint mivel az mesterséges intelligencia gyors fejlődésével a készülékekkel a hallásminőség még inkább alkalmazkodik az egyéni felhasználói preferenciákhoz és környezetekhez.

A hallókészülékekben az MI-nak kulcsszerepe lehet a továbbfejlesztett hangfeldolgozásban, a közvetlen nyelvfelismerésben, de lehetővé tehetik a magas szintű integrációt az otthoni okoseszközökkel, valamint ugyancsak szerepük lehet a fejlett egészségmonitorozásban és akár fülzúgás célzott kezelésében is

– részletezte.

Már ma is léteznek olyan stereophone típusúak, amelyek a hallássérült fülre helyezve, a kétoldali hallás élményét tudják biztosítani azoknak, akik a másik fülükre teljesen süketek. A technológia nagy fejlődésen az elmúlt tíz évben is nagy fejlődésen ment keresztül, a hallókészülékek egyre kifinomultabbá és kisebbé váltak. Az audiológus tapasztalatai szerint ennek ellenére sokan még akkor is elutasítják ezek viselését, mikor már rég szükségük lenne rá.

„Bár mindenki észreveszi, mikor a beszédértés torzul, kevésbé hallják jól a hívást, vagy a televíziót, a többség nehezen ismeri be, hogy szükség lenne kivizsgálásra” – jegyezte meg a fül-orr-gégész, hozzátéve, már a hallásminőség-romlás első észlelésénél indokolt lenne felkeresni az audiológiát. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint több mint 430 millióan szenvednek halláskárosodásban, közülük 34 millió gyermek, ez utóbbiban a környezeti ártalmaknak – hangos zenés rendezvényeknek – nagy szerepe van. Helfferich Frigyes az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház Fül-orr-gége, Fej- és Nyaksebészeti Osztály osztályvezető főorvosa is arról számolt be, hogy gyermekszakorvok idehaza is tapasztalják a jelenséget. A túlnyomó többségnél inkább az időskorral járó állapotról van szó.

Kockázati tényezők

A korai hallóideg-károsodáshoz a zajártalom mellett, fertőzés, anyagcserebetegség és keringési zavar is hozzájárul. Az életmódbeli tényezők hallásukra is jelentősen kihatnak, mint a fül-orr gégész főorvos rámutatott, sokan nem is sejtik, de például a dohányzás még a hallást is károsítja, azzal, hogy a belsőfül kisérhálózatában rontja a vérkeringést.

Aki folyamatos nagymértékű zajártalomnak van kitéve, hamarabb, akár néhány évtized után is tapasztalhat halláscsökkenést.

Például az autómosókban a magasnyomású tisztító nagyjából 120 decibel zajszintje mellett sok fiatal dolgozó nem használ fülvédőt, ami elképesztően halláskárosító, ez megközelíti a repülőgépturbina zajhatását” – említette a szakorvos. Egy koncerten is hasonlóan magas, 110 decibel hanghatás éri az embereket.

Az idő előrehaladtával az érzékszervi funkciók romlanak, a halláscsökkenéssel élők száma így egyre nő.

Ma Magyarországon a 70 év felettiek fele érintett lehet,

miközben az európai uniós átlaghoz képest jóval idősebb korban kezdenek a magyarok hallókészüléket használni, ami azt jelenti, hogy sokan évekig élnek diagnosztizálatlan és kezeletlen hallásproblémával ‒ jegyezte meg az osztályvezető főorvos, aki arra is rámutatott, hogy számos élettani, fizikai és mentális előnnyel jár a készülékek használata. Lassul a kognitív funkciók hanyatlása, amivel akár demencia kialakulása is késleltethető, vagy az állapotromlás lassítható, a társas kapcsolatok jobban megőrizhetők.

Halláscsökkenésre utaló jelek:

két méterről nem érti az elsuttogott szavakat,

beszélgetés közben vissza kell kérdeznie,

elfordított fejjel nem hallja a hozzá szólót,

az élőbeszédet hangosnak érzi,

a telefonból szólót, a csengőt, sem a hívást nem hallja,

a televízió mindig hangosan szól,

a közlekedés során nem hallja az autók zaját.

Egyes kórképekben a szédülés, fülzúgás és egyensúlyzavar kísérőtünet lehet. A főorvos hozzátette, amíg nem volt precíz audiometria, addig ezek voltak a halláskárosodás jellemző tünetei, a pontosabb műszeres mérésnél általában a 30 decibelnél nagyobb halláscsökkenést tekintik nagyothallásnak. A szakorvosi kivizsgáláskor a „művi” tisztahang halláson túl a beszédértést is felmérik. Az audiológus elmondta, általában először a magas hangok érzékelése csökken, így jellemzően a gyerekek vagy a női beszéd megértése válik elsőre nehézkessé.

A stigmától tartanak

A korábban közreműködésével végzett Országos Hallástanulmány szerint a hallókészüléket váltók 60 százaléka férfi volt, akik többségükben feleségük javaslata alapján mentek az orvosi vizsgálatokra. A csaknem 1500 résztvevős felmérésből kiderült, hogy 35 százalékuknál már a telefonálás is gondot okoz, 74 százalékukat pedig már érte olyan kritika, hogy túl hangosan működteti a televíziót.

Az idősebb korosztálynak szórakozásként és hírforrásként gyakran már a csak a TV-nézés jut. Ha ezt a meghatározó tevékenységét is kritika éri, úgy konfliktushelyzetbe kerül az érintett, és idővel talán ezt az egyetlen szórakozását is feladja

– részletezték a tanulmányban, hogy milyen nehézségekkel jár kezeletlenül az állapot. A válaszadók negyede már úgy nyilatkozott, hogy elszigetelődött a külvilágtól, harmaduk már a mindennapjaiban jellemző tevékenységet is kénytelen volt feladni a hallásproblémája miatt.

Helfferich Frigyes meglátása szerint sokan inkább megpróbálnak együttélni a problémával, ezt támasztja alá az is, hogy a kutatásban résztvevők háromnegyedének legalább három éve fennálló panaszai voltak a hallását illetően, de esztétikai probléma és szégyenérzet miatt nem akartak hallókészüléket, pedig ma már vannak alig észrevehető fülbe vagy fül mögé helyezhetők. Még a korábbi technológiáknál is az életminőségük javulásáról számoltak be azok, akik először használtak hallásjavító eszközt: főként a televízió hallgatás, a beszédértést illetően, de az utcai közlekedésnél is nagyobb biztonságban érezték magukat, háromnegyedük szerint környezetük alig vette észre hallókészüléküket. Korábban 60 százalékuknak okozott gondot hallásproblémájuk családjukban.