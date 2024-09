Balog Zoltán a kegyelmi ügyről: Ez egy lezárt történet, nem érdemes beszélni róla

Káli Horváth Kálmán képzőművész könyvbemutatóján vett részt pénteken Balog Zoltán, majd a Blikknek is válaszolt néhány kérdésre.

A református püspök egy beszédet is mondott az eseményen, ahol Káli Horváth Kálmánt barátjának nevezte, majd kiemelte, hogy a jelenlegi „nehéz időszakban, amit az egyháznak át kell élni, nem mindenki hűséges a barátsághoz”. Balog Zoltán köszönetet mondott a művésznek, hozzátéve, hogy bízik benne, hogy ezzel „nem vállal túl sok kockázatot”.

Balog Zoltán a lap kérdésére elmondta, hogy miután a kegyelmi botrányt követően visszavonult, már nem tudja ugyanúgy végezni a munkáját. „Nyilván változtak a körülmények, és nem javultak” – fejtette ki.

A portál a kegyelmi üggyel kapcsolatban is kérdezte a református püspököt.

Ha nem akarja, hogy nehezebb legyen az életem meg a szolgálatom, mint ahogy eddig volt, akkor szerintem erről már nem érdemes beszélni. Ez egy lezárt történet bennem és a közösségünkben, és szeretném, ha így is maradna

– emelte ki Balog Zoltán.

K. Endrével kapcsolatban elmondta, hogy életében csak egyszer beszélt vele. Személyes ügynek nevezte, hogy milyen kapcsolatban áll Novák Katalinnal. Balog Zoltán szerint nem tartozik a nyilvánosságra, hogy tartják-e a kapcsolatot. A beszélgetést azzal zárta a püspök, hogy már elismerte, hogy hibázott, és rossz döntést hozott.

Mint írtuk, nemrég egy budai kávézónál kérdezték a kegyelmi ügy részleteiről Novák Katalint. A volt köztársasági elnök szerint a hazai sajtó nem járt el korrektül vele szemben. A politikus a visszavonulása óta egy új nonprofit szervezet társalapítója és vezérigazgatója lett – amely mögé akár még Elon Musk is beállhat a sajtóhírek szerint.

Vadai Ágnes szerint Magyarország nem zárta le az ügyet

Cikkünk megjelenése után, Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője közösségi oldalán jelezte, hogy Magyarország addig nem zárja le az ügyet, amíg nem lesz igazság.

Balog Zoltán lezárta a kegyelmi ügyet. Az áldozatok és az ország meg nem zárta le, és nem is fogja addig, amíg igazság nem lesz szolgáltatva a bántalmazott gyerekeknek!

– hangsúlyozta Vadai Ágnes.

Balog Zoltán a kegyelmi botrány után sem mondott le a püspöki tisztéről

Ahogy az Index beszámolt róla, a kegyelmi botrány februárban robbant ki, miután kiderült, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnök kegyelmet adott K. Endrének, az elítélt pedofil V. János bűntársának. A magyar kormány bejelentette, hogy szigorításokat vezet be a gyermekvédelem területén. Az első kormányrendelet alapján pszichológiai alkalmassági vizsgálatot rendelnek el a gyermekotthonok vezetőinél.

K. Endre helyettese volt V. Jánosnak, a bicskei gyermekotthon igazgatójának, és próbált nyomást gyakorolni a gyerekekre, hogy vonják vissza vallomásaikat, és hamisan tanúskodjanak. K. Endrét kényszerítés minősített bűncselekményért jogerősen 3 év 4 hónap börtönbüntetésre ítélték, mellékbüntetésként pedig öt évre eltiltották a foglalkozásától és a közügyek gyakorlásától is. Novák Katalin Ferenc pápa látogatására hivatkozva adott kegyelmet az elítéltnek.

A köztársasági elnök döntése hatalmas vihart kavart, a kegyelmi botrány miatt Orbán Viktor miniszterelnök alkotmánymódosítást nyújtott be. Nyolc nappal később végül Novák Katalin, valamint a döntését ellenjegyző Varga Judit volt igazságügyi miniszter is benyújtotta lemondását. A kegyelmi botrányban szintén érintett Balog Zoltán lemondott a zsinati elnöki tisztségéről, de a püspöki tisztéről nem. A református egyháztagok – köztük több mint 130 fő – március közepén egy közös nyilatkozatban kérték Balog Zoltánt, hogy a dunamelléki püspöki tisztségéről is mondjon le. Az egyházi törvényben sehol nem szerepel, hogyan lehetne leváltani egy püspököt. Mivel Balog Zoltán önszántából nem mond le, így továbbra is a református egyház egyik megosztó szereplője marad.