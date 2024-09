A repülőtéren készítettek közös képet a Tisza Párt politikusai Marco Rossival. Gerzsenyi Gabriella a közösségi médiában meg is osztotta a fotót, amelynek leírása azt is sugallhatja, hogy a szövetségi kapitány a Tisza Párt aktivistája lett. A történtekre Marco Rossi és Magyar Péter is reagált.