„És itt be is fejeztük a beszélgetést, köszönöm szépen!” – Novák Katalint a kegyelmi ügyről kérdezték volna

Az év elején kitört kegyelmi botrányba belebukott volt államfőt – aki a lemondását követően pár héttel ezelőtt jelent meg először egy nyilvános eseményen – egy budai kávézóban találta meg a 444. A portál interjút szeretett volna kérni tőle, és mindezt videón is rögzítették.

Mint a felvételen látható, a 444 újságírója meg is kérdezte Novák Katalint, hogy ad-e nekik interjút. A volt államfő erre azt válaszolta:

Most úgy bevallom, hogy úgy a magyar médiának nem érzek nagy késztetést, hogy interjút adjak, ez az igazság. Mert azt érzem, hogy abszolút inkorrekten viselkedtek számos ponton.

Novák Katalin ezután szembesült azzal, hogy a beszélgetést videón rögzítik kicsit távolabbról. Mint mondta, nem tájékoztatták arról, hogy a beszélgetést rögzítik, és közölte, hogy innentől nem is járul hozzá ehhez.

Mert ez szerintem abszolút nem fair, amit csinál. Most idejön egy bekapcsolt mikrofonnal, nem tájékoztat erről, és fölveszi a beszélgetésünket. Ez része annak, amiért azt gondolom, hogy nem korrekt az, ahogy bánnak velem. És itt be is fejeztük a beszélgetést, köszönöm szépen!