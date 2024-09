Újraválasztották Toroczkai Lászlót a Mi Hazánk elnökévé

Újraválasztották a Mi Hazánk elnökévé Toroczkai Lászlót a párt IV. Kongresszusán – közölte a párt szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

A küldöttek a Mi Hazánk eddigi elnökségének is újra bizalmat szavaztak, így alelnökké választotta

Dúró Dórát,

Apáti Istvánt,

Dócs Dávidot,

Novák Elődöt és

Pakusza Zoltánt is.

A @MiHazank negyedik kongresszusa újraválasztotta a teljes elnökséget. Folytatjuk a munkát együtt. Köszönöm a bizalmat! pic.twitter.com/myFPJd149r — Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) September 28, 2024

Toroczkai László politikai tevékenységét 1996-ban a Magyar Igazság és Élet Pártjában (MIÉP) kezdte, majd később független jelöltként lett Ásotthalom polgármestere az időközi választásokon. 2014-ben csatlakozott a Jobbikhoz, két évvel később pedig a párt alelnöke lett, majd 2018-ban megalakította a Mi Hazánk pártot.

A Jobbikos múltjához kapcsolódóan korábban arról beszélt, hogy a Tisza Párt nem egy one man show, profi stáb áll mögötte. Elmondása szerint Magyar Pétert az egykor a Jobbik Magyarországért Mozgalmat is támogató háttérember, Radnai László segíti, akinek fia, Radnai Márk a Tisza Párt alelnöke április óta. A pártelnök a Tisza Pártról is elmondta véleményét.