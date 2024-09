Megszólalt Karsai Dániel testvére, így teltek a jogász utolsó órái

Karsai Dániel halálhírét szombaton késő este jelentette be testvére, aki ott volt vele utolsó óráiban is. A Blikk kérdezte erről Karsai Pétert, aki megjegyezte, hogy tudták, Damoklész kardja lebeg a fejük felett, de nem számítottak ilyen hirtelen állapotromlásra. Az egykori ügyvéd temetését szűk családi körben tervezik tartani.

Ahogy korábban megírtuk, hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 48. évében elhunyt Karsai Dániel ügyvéd, alkotmányjogász, aki két éve szembesült halálos betegségével. Tavaly szeptemberben jelentette be, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, mert szerinte az élet végi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma alapvető emberi jogokat sért.

Az alkotmányjogász haláláról a magyar politikai élet is megemlékezett, sőt külföldről is érkeztek őt méltató bejegyzések. A Blikk utolérte testvérét, aki szombat este jelentette be Facebook-oldalán Karsai Dániel halálhírét.

A lap az alkotmányjogász utolsó óráiról kérdezte Karsai Pétert, aki elmondta, hogy „hónapok óta tudtuk, hogy Damoklész kardja már ott lebeg a fejünk felett”, majd hozzátette:

Mégis olyan szempontból váratlanul ért a tragédia, hogy erre a hirtelen állapotromlásra nem számítottunk. Daninak még az elmúlt hetekben is voltak egészen jó napjai, ám az utolsó roham végül legyőzte.

Az ALS a végső stádiumban a tüdőt támadja meg, így Karsai Dániel szombat este már nem tudott levegőt venni.

Nem vagyok orvos, de úgy láttam, hogy a mentők és a kórházi dolgozók is mindent megtettek érte, amit lehetett. Megmenteni azonban már nem tudták

− mondta el testvére, Karsai Péter.

Az egykori alkotmányjogász temetéséről a család egyelőre nem kívánt nyilatkozni, de annyit elárultak, hogy szűk körű búcsúztatót terveznek.