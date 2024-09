Erről írt Karsai Dániel az utolsó Facebook-posztjában

Ahogy arról beszámoltunk, Karsai Dániel alkotmányjogász, ügyvéd és a szabad életvégi döntések élharcosa szombaton késő este meghalt. Azóta is folyamatosan búcsúznak tőle a barátok, az ismerősök és nagyjából mindenki, akit csak egy kicsit is megérintett a gyógyíthatatlan betegsége ellen és az eutanázia legalizálása mellett folytatott küzdelme.

Pénteki utolsó posztja viszont még harcos kedvében született, ugyanis – ahogy aznap nagyjából mindenki – Orbán Balázs 56-os hősökre tett megjegyzéséről írt egy hosszabb bejegyzést oldalán.

Karsai következetesen „Orbán nertársként” hivatkozott a „miniszteNERelnök politikai főtanácsadójára”, Orbán Balázsra, aki arról beszélt egy interjúban, hogy a magyar kormány nem úgy reagálna egy orosz támadásra, mint Ukrajna, mert a magyar életeket meg kell védeni és „az 56-os forradalomól is mi lett”. Megjegyzi, hogy tény, hogy a vörös hadsereg némileg erősebb, mint a magyar, viszont arra is emlékezteti Orbánt, hogy Magyarország a NATO tagja, ami egy katonai szövetség, amelynek tagjai kötelesek megvédeni a másikat egy külső támadás ellenében.

Szóval, ha fülig ér a córesz, a feltétel nélküli megadás előtt hívjuk már fel a NATO főtitkárát, hogy nem tud-e küldeni pár ezer drónt

– jegyezte meg epésen a volt alkotmányjogász.

„És jobb szabadon meghalni, mint szolgaként élni”

Hozzátette, hogy aggasztó, hogy ez Orbánnak eszébe sem jutott, és „remélem, hogy akinek tanácsot ad, nem hallgat vakon rá” – írta.

Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a forradalmainkat rendre elbuktuk, de mégis ezekre lehetünk büszkék, „mert kiáltunk egy nemes eszméért, a szabadságért” – fogalmazott, hozzátéve:

És jobb szabadon meghalni, mint szolgaként élni.

A végén természetesen párhuzamot vont az életvégi döntésekhez való joggal is, aminek szerinte a fenti idézet akár a mottója is lehetne. „Ha már a fájdalom ural mindent, méltósággal, emelt fővel, a sors szemébe nézve akarok eltávozni. De a NER nem engedi. Mert ehhez is gyávák” – zárta utolsó gondolatait Karsai.

Az oldalt látogatók egyetértenek abban, hogy tökéletes, hozzá méltó záróbeszéddel búcsúzott az ügyvéd, jogász és emberjogi aktivista.