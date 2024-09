Maradandó sérüléseket szerzett egy 33 éves férfi szeptember elején Szilvásváradon. Elmondása szerint ittassága miatt vették őrizetbe a rendőrök, majd brutálisan megverték. Az ózdi lakos egy agyműtéten is átesett, valamint károsodott a látása, és agyának beszéd és mozgásközpontja is. A rendőrök cáfolták a történteket, szerintük a sérülések már korábban is láthatóak voltak a férfin.