Kövér László odaszólt Orbán Balázsnak: Aki államtitkár, az ne kezdjen okoskodni

Aki államtitkári pozíciót tölt be, az ne kezdjen el értelmiségi módra viselkedni és okoskodni – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának pár nappal ezelőtti mondataira reagálva.

Cikkünk frissült!

„Aki államtitkári pozíciót tölt be, az ne kezdjen el értelmiségi módra viselkedni és okoskodni, mert hibát követ el. Vagy hogy ha nem is követ el hibát, de megkeresik azt a lehetőséget, hogy ellene fordítsák azt, amit mondott” – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke az InfoRádióArénacímű műsorában . A házelnök szerint az értelmiség eltűnt Magyarországon, és így megszűntek az értelmes viták is.

Mint ismert, hatalmas felháborodást keltett Orbán Balázs 1956-os hősökről tett kijelentése. A miniszterelnök politikai igazgatója arról beszélt egy interjúban, hogy: „Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett […].”

Orbán Balázs egyébként közvetlenül a kijelentése után azzal védekezett, hogy félreértették a szavait. Majd egy nappal később elismerte, hibát követett el, és bocsánatot kért azoktól, akiket emiatt megbántott. Később a miniszterelnök is reagált, a legutóbbi Kossuth rádiós interjújában egyértelműen kijelentette, az ilyen kínos témáknál pontosan kell fogalmazni.

Orbán Viktor szerint Orbán Balázs ezt nem tette meg, ez pedig ebben a kontextusban „egy hiba volt”. „Nincs nekem kétségem egyetlen fideszes vezető politikai nézetei felől sem. Én biztos vagyok abban, hogy Orbán Balázs is, ha a történelem úgy fordulna, hogy megint harcolni kell a hazáért, akkor ott lesz velünk a Corvin közben” – mondta a miniszterelnök.

Nem kell tanácsokat osztogatni

Kövér László egyetért abban Orbán Viktorral, hogy az 1956-os forradalommal kapcsolatos történelmi párhuzam Orbán Balázs részéről hiba volt, de ennél tovább ment:

azt is helyteleníti, hogy a miniszterelnök politikai igazgatója egy másik ország vezetőjének osztogatott tanácsot.

A házelnök szerint Orbán Balázsnak értelmiségi emberként lehet véleménye, ám kormányzati szereplőként nem szerencsés, ha azt kimondja. Megjegyezte azt is, hogy szerinte Dobrev Klára – aki Apró Antal unokája – nem gondolja ugyanazt a forradalomról, mint Orbán Balázs, szerinte vannak különbségek abban, hogy bizonyos politikai szereplők hogyan ítélik meg az ’56-os eseményeket.