Elárult bennünket és a Fideszt is: ez az egyik állításom, amit nyíltan vállalok, és ami miatt feljelentett – írta korábban a csepeli alpolgármester Németh Szilárdról. Ábel Attila Fürcht Nórának, a csepeli Fidesz alelnökének azt írta, hogy nem tudja eldönteni, orvosi értelemben elmebeteg-e vagy csak szélsőségesen elmezavaros Németh Szilárd, illetve szerinte a Fideszen belül elhallgatták Orbán Viktor miniszterelnök elől, hogy szétverte a csepeli Fideszt.

Németh Szilárd nem bontatta le hétfő reggelig a csepeli Kozma István Birkózó Akadémia (KIMBA) körüli kordont, így Ábel Attila, a kerület eddigi alpolgármestere Facebook-oldalán nyilvánosságra hozta azt a levelet, amely miatt a kormánybiztos magánvádas eljárást kezdeményezett ellene – számolt be erről a 24.hu.

A kerület korábbi alpolgármestere a hét végén intézett ultimátumot a birkózóakadémiát vezető fideszes politikushoz. Bejelentette, hogy az új ciklusban alpolgármesterként már nem vállal szerepet Borbély Lénárd mellett, de a Németh Sziláddal szembeni ügyét távozásával egy időben még lerendezi. Ábel Attila azt közölte, hogy

az önkormányzati területen álló KIMBA köré felhúzott kordon eltávolítása esetén eláll a peresített dokumentumok közlésétől, de ez nem történt meg.

Bár a Fidesz alelnökének politikai ellenfele győzött Csepelen, a kormánypártból kizárt Borbély Lénárd lett a polgármester, a csepeli fideszes belharc előzményei másfél évtizedre nyúlnak vissza. Borbély Lénárd korábban a Fidesz színeiben indult, emiatt előfordult, hogy a kormánypárt oldaláról a „csepeli Magyar Péternek” is nevezték.

Nem szóltak Orbán Viktornak?

Németh Szilárdnak, a Fidesz alelnökének és Borbély Lénárd csepeli polgármester kapcsolata tavaly mérgesedett el, amikor 2023 tavaszán őt és Ábel Attila csepeli alpolgármestert sem vették vissza a feloszlatott, majd újraalakult Fidesz-csoportba, így párttagságuk megszűnt. (A konfliktus okairól itt ésitt írtunk részletesebben).

Ábel Attila az idén februárban írt egy, a helyzetet összefoglaló levelet Fürcht Nórának, a csepeli Fidesz alelnökének, amelyhez több mellékletet is csatolt. A most közzétett levélben a többi között azt írta, nem tudja, hogy Németh Szilárd orvosi értelemben elmebeteg-e vagy csak szélsőségesen elmezavaros, mert ennek megállapításához orvosra lenne szükség, de mint írta, a címzett is megtapasztalhatta már Németh „hazugságait, manipulációit, aljasságait”.

A volt alpolgármester szerint a Fideszen belül elhallgatták Orbán Viktor miniszterelnök és a többi felső vezető elől, hogy Németh Szilárd ténykedése nyomán lényegében szétverték a csepeli Fideszt.

„Elárult bennünket és a Fideszt is: ez az egyik állításom, amit nyíltan vállalok, és ami miatt feljelentett” – írta korábban Ábel Attila. Majd Németh Szilárd március 1-jén büntető feljelentést tett az alpolgármester ellen, a politikus szerint Borbély Lénárd és Ábel Attila el akarják takarítani őt a közéletből. Németh azt is állította, nem igaz, hogy ő meg akarta volna buktatni a jelenlegi csepeli vezetést. „Jelentem nagy tisztelettel, és szeretném kérni, hogy engem úgy buktassnak meg, ahogy én őket meg akartam buktatni” – mondta a Heti TV-ben.