Szijjártó Péter: Magyarország készen áll arra, hogy részt vegyen Ukrajna újjáépítésében

Mint megírtuk, Budapestre érkezett Andrij Szibiha, Ukrajna új külügyminisztere, hogy találkozzon Szijjártó Péterrel. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ukrán kollégájával tartott közös sajtótájékoztatóján először is gratulált Andrij Szibiha kinevezéséhez – írja az MTI.

Ezt követően Szijjártó Péter megerősítette a kormány álláspontját, miszerint kizárólag a diplomáciai rendezés vethetne véget az orosz-ukrán háborúnak. „Magyarország minden olyan nemzetközi kezdeményezést támogat, amely a béke elérésének mielőbbi lehetőségét hozza magával, és támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely azzal a reménnyel kecsegtet, hogy ezt a háborút tárgyalásokkal, diplomáciai úton minél előbb le lehessen zárni” – emelte ki a tárcavezető.

Elmondta azt is, hogy Magyarország készen áll arra, hogy részt vegyen Ukrajna újjáépítésében.

Már a háború alatt is vettünk és veszünk is részt újjáépítési erőfeszítésekben, vettünk és veszünk is részt oktatási, egészségügyi, illetve közigazgatási intézmények működésének helyreállításához szükséges munkálatokban

– hangoztatta Szijjártó Péter, majd beszélt Magyarország szerepéről is az ukrán energiaellátás biztonságához szükséges földgáz- és áramszállításokban.

„Magyarország készen áll a határkeresztező infrastruktúra fejlesztésére. Jó hír, hogy az idei évben egy új határátkelőhelyet tudunk nyitni Nagyhódos és Nagypalád között. Készen állunk a beregsurányi határátkelő kapacitásának növeléséhez szükséges munkák elvégzésére. Készen állunk az új Tisza-híd megépítésére. (...) És megerősítettem azt is, hogy továbbra is készen állunk arra, hogy határmenti vállalkozásfejlesztési övezetet hozzunk létre a magyar-ukrán határnál” – sorolta a miniszter.

Szijjártó Péter végül érintette a vitás ügyeket is, és kijelentette, hogy a magyar-ukrán együttműködésnek, kapcsolatnak a kölcsönös jó szándékra, kölcsönös tiszteletre és kölcsönös jóindulatra kell alapulnia.

Ezért tisztelettel, de elvárjuk Ukrajnától azt, hogy a magyar nemzeti közösség jogait állítsa helyre az anyanyelvhez való hozzáférés tekintetében, az oktatás, a kultúra, közigazgatás területén

– mondta, és hozzátette, hogy erre vonatkozólag tizenegy pontos megoldási javaslatot terjesztettek Ukrajna kormánya elé, aminek megvitatására munkacsoportok jöttek létre.

A miniszter arra kérte hivatali partnerét, hogy Kijev tartózkodjon a jövőben az egyoldalú, hirtelen lépésektől, amelyek veszélybe sodorhatják Magyarország ellátását, valamint azt is kérte, hogy az Ukrajnában működő magyar vállalatok esetében ne kerüljön sor negatív diszkriminációra.

„A találkozónk arról győzött meg, hogy joggal reménykedhetünk abban, hogy a szándék a szomszédsági kapcsolatok fejlesztésére kölcsönös, közös, hogy ezen szomszédi kapcsolatok egy idő után jószomszédi kapcsolatokká tudnak alakulni. Magyarország ebben érdekelt” – összegzett Szijjártó Péter.

Mint arról beszámoltunk, szerdán Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter New Yorkban tárgyalt, ahol több kérdést is érintettek. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető közölte, hogy orosz hivatali partnerével áttekintették a kétoldalú együttműködés kérdéseit, illetve tárgyaltak a világ biztonsági helyzetéről és az ukrajnai rendezés lehetőségeiről is.

