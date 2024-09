Kezdődik a parlament őszi ülésszaka, Orbán Viktor is felszólalhat

Kétnapos üléssel kezdődik hétfőn a parlament őszi ülésszaka. A 13 órakor kezdődő ülésen megemlékeznek a közelmúltban elhunyt volt országgyűlési képviselőkről, Donáth Lászlóról (MSZP), Kupa Mihályról (MDF, független), Vincze Kálmánról (FKGP, EKgP) és Bodzás Ferenc Árpádról (MSZP) – adta hírül az MTI.

Szeptember 30. a helyi önkormányzatok napja, az Országgyűlés erről is megemlékezik. Ezt követően a napirend előtti felszólalások következnek, szót kap Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló is. Mandátumigazolás is lesz, leteszi a képviselői esküt Hidvéghi Balázs (Fidesz), aki Győrffy Balázst váltja a parlamentben.

Interpellációk és azonnali kérdések is elhangzanak, továbbá döntenek Csárdi Antal (LMP) mentelmi ügyében.

A határozathozatalok után hat nemzetközi egyezményről tárgyalnak a képviselők. Ezek között szerepel több légi közlekedési megállapodás mellett az M80 gyorsforgalmi út és az osztrák S7 fürstenfeldi gyorsforgalmi út magyar–osztrák államhatárnál történő összekötéséről szóló megállapodás.

Orbán Viktor is felszólalhat

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a parlament őszi ülésszaka várhatóan Orbán Viktor miniszterelnök felszólalásával indulhat majd. Itt már a képviselők előtt ismertetheti a nagy tervét, a gazdasági semlegességet, és interpellációk mellett azonnali kérdések is elhangzanak. Tehát az Országgyűlés napokon belül megvitathatja a magyar kormány új gazdasági stratégiáját.

A költségvetési kérdésekben jelentős változás lesz az előző évekhez képest: idén a kormány november 5-e után nyújtja be a jövő évi büdzsét. Az őszi ülésszak a pénteki házbizottsági ülésre készített tervezet szerint hétfőn 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal.

Orbán Viktor gazdasági semlegességgel kapcsolatos terveiről ebben a cikkben írtunk részletesebben.