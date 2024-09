„Hát tessék, itt a lehetőség!” – Vitézy Dávid kemény üzenetet küldött Karácsony Gergelynek

„A Fővárosi Közgyűlés minden ciklus elején köteles felülvizsgálni a saját működési szabályzatát. A főpolgármester a módosítási javaslatokat három tétlen hónap után múlt péntek délután kérte be az új képviselőcsoportoktól, hétfő 10 órai határidővel, egy munkanapot sem hagyva” – így kezdte legfrissebb Facebook-posztját Vitézy Dávid. A volt főpolgármester-jelölt szerint ez mérsékelten demokratikus eljárás: „Úgy látszik, még szoknom kell a Budapest Köztársaság működését, de sebaj, természetesen néhány perccel a határidő előtt teljesítettük [a feladatot] hétvégi munkával.”

Vitézy Dávid szeretné elkerülni, hogy mindenféle sajátos értelmezést kapjon a javaslatuk, ezért a legfontosabb pontjait összefoglalta. „Először is: egyetlen olyan javaslatot sem tettünk, ami a főpolgármester-helyettes hatásköreit bővítené (akárki is lesz az), Karácsony Gergely Telex-interjúja ennek kapcsán is hazugságot tartalmaz. Csak a budapestiek által megválasztott új Fővárosi Közgyűlés hatásköreinek bővítését kezdeményezzük, ahol az általam vezetett frakciónak 3 szavazata van a 33-ból. És a közgyűlés hatásköreit is csak annyiban bővítenénk, hogy a Demszky- és Tarlós-ciklusokban meglévő döntési kompetenciái helyreálljanak.”

Vitézy Dávid bemutatta konkrét javaslatait

Szerinte Karácsony Gergelynek szembe kell néznie azzal, hogy a főpolgármesternek 30 év után először megközelítőleg sincs többsége a testületben, az általa vezetett DK–MSZP–P-lista az eddigi 18 helyett mindössze 7 képviselőt ad a 33-ból.

Éppen ezért számos olyan kérdésben, melyet az eddigi baloldali többség a főpolgármesterre ruházott, indokolt a közgyűlés hatáskörének helyreállítása. A városvezetésben szerepet nem vállaló frakciók így tudnak részt venni és felelősséget vállalni a fontosabb döntésekben – pont ezt kéri számon amúgy, hogy miért nem vállalnak az új frakciók több felelősséget. Hát tessék, itt a lehetőség!

Vitézy Dávid szerint mindez nem szokatlan. A Fővárosi Közgyűlés 1990-től 2019-ig így működött, a most záruló ciklus volt a kivétel, amikor lehetővé tették a főpolgármester számára, hogy szinte korlátlanul döntéseket hozzon a közgyűlés helyett két ülés között, halaszthatatlanságra és a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva. „És mivel egy évben tíz rendes ülése van a közgyűlésnek, nagyjából 355 olyan nap van, amikor éppen két ülés között vagyunk – ekkor bármilyen döntést egyedül hozhat meg a főpolgármester a közgyűlés helyett a mostani szabályok szerint.”

Majd Vitézy Dávid felsorolta, hogy milyen módosításokat javasolnak:

A rendeleti kormányzás mintájára Budapesten is bevezették, hogy az orosz–ukrán háborúra hivatkozva Karácsony Gergely gyakorlatilag bármiről, bármikor dönthet a közgyűlés két ülése között. Ezért is működik a Fővárosi Közgyűlés összehívása nélkül 4 hónapja Budapest, miközben vidéki városok és kerületek testületei nyáron is tartottak ülést. „A keleti szomszédunkban zajló harcoknak nincs köze Budapest működéséhez. A megváltozott közgyűlési összetétel mellett ezen, a kormánytól átvett egyszemélyi irányítási modell fenntartását nem tartjuk elfogadhatónak. A rendkívüli sürgősségű döntési kompetenciákat a gyorsan összehívható bizottságokhoz javasoljuk telepíteni, ahol egyetlen ember helyett a képviselők dönthetnek a Fővárost érintő legfontosabb kérdésekről.” Kiemelték azt is, hogy: „Javasoljuk a főpolgármesterre átruházott közgyűlési hatáskörök visszarendezését: ne dönthessen a főpolgármester egy személyben, a közgyűlés nélkül, nemzetközi sporteseményre való pályázatról, a fővárosi cégek beruházásainak prioritásairól (lásd útfelújítások, közműberuházások), uniós pályázatokról, agglomerációs tarifamegállapodásról vagy épp a gazdasági társaságok alapítói, tulajdonosi jogkörébe tartozó kérdésekről. Ezek egytől egyig közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdések voltak Demszky Gábor és Tarlós István főpolgármestersége idején is.” Fontosnak tartják Budapest európai uniós érdekérvényesítési képességének javítását. „Ezért azt javasoljuk, hogy a főváros brüsszeli képviseletének vezetőjét ezentúl a közgyűlés válassza meg, és a közgyűlésnek számoljon be tevékenységéről.” „Javasoljuk, hogy a BKK, a BKV, a Budapesti Közművek vezérigazgatóinak munkáltatói joga szálljon vissza a Fővárosi Közgyűlésre a főpolgármesterről.” Vitézy Dávidék minden cégvezető esetében javasolják, hogy a teljesítménybér-célkitűzések és értékelések elfogadása szakbizottsági hatáskörbe kerüljön, a főpolgármester egyedül meghozott döntése helyett. A közgyűlés átalakítása miatt az onnan kikerült 23 kerületi polgármester kapjon jogot, hogy előterjesztések megtárgyalását kezdeményezhesse a munkatervben, illetve a polgármesterek kapjanak tanácskozási jogot a közgyűlés ülésein. „Az előző ciklus tapasztalatai alapján kezdeményezzük, hogy »Budapesti Lakógyűlést« a főpolgármester a közgyűlés jóváhagyása nélkül ne indíthasson, a kérdéseket és a lebonyolítás rendjét a közgyűlés hagyja jóvá.” Ismét működjön a kormánnyal Budapest fejlesztése érdekében történő egyeztetések céljából a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, melynek a főpolgármesteren túli fővárosi oldali delegáltjait a közgyűlés válassza meg. A főváros és a kormány közötti kapcsolatokat az eddigi zárt ajtók helyett átláthatóan bonyolítsák. „A kormányzattal folytatott egyeztetésekről a főpolgármester havonta számoljon be a közgyűlésnek, valamint a főpolgármester legyen köteles előzetesen tájékoztatni a képviselőcsoportok vezetőit a miniszterelnökkel vagy valamely kormánytaggal folytatandó egyeztetéséről.” „Javasoljuk a Fővárosi Önkormányzat önként vállalt feladatai között a programomban részletesen bemutatott állatvédelmi központ működtetését szerepeltetni.” Ne csak a diákönkormányzatokkal, de a Budapesten működő felsőoktatási intézményekkel, egyetemekkel és hallgatói képviseleteikkel is köthessen formalizált, érdemi együttműködésről szóló megállapodást a főváros. A képviselők időben benyújtott interpellációira a főpolgármester vagy helyettese köteles legyen az ülésen szóban válaszolni, ne csak írásban 30 napon belül. „Látva az előző ciklusban életre hívott, például az orosz metrófelújítás körülményeit is vizsgáló bizottság tevékenységének teljes kudarcát, javasoljuk, hogy amennyiben a közgyűlés eseti bizottságot hoz létre vagy állandó bizottságot bíz meg egy konkrét ügy, döntés, beruházás körülményeinek vizsgálatára, akkor a bizottság a vizsgálat tárgya kapcsán a Főpolgármesteri Hivataltól, minden fővárosi intézménytől és többségi befolyás alatt álló gazdasági társaságtól adatokat, információkat kérhessen. Ezeket az adatokat az érintetteknek legkésőbb 8 napon belül biztosítaniuk kell. Javasoljuk, hogy a vizsgálóbizottságok közvetlenül is meghallgathassák ezen szervezetek közalkalmazottait és munkavállalóit, akik a bizottság meghívásának munkaidejük terhére kötelesek eleget tenni.” Végezetül Vitézy Dávid azt is kiemelte, hogy nincs szükség politikai kifizetőhelyekre. „Ezért javasoljuk a főpolgármester-helyettesek számának csökkentését és a tanácsnoki pozíciók megszüntetését.”

Kasszakulcs és magnó

Ahogy azt korábban megírtuk, Karácsony Gergely főpolgármester nem kíván országos politikával foglalkozni, teljes mértékben a várospolitikára fókuszál – erről az önkormányzati ciklus nyitányaként egy hétfő reggeli lapinterjúban beszélt. A városvezető, aki 0,04 százalékkal, alig 300 szavazattal szerzett többet kihívójánál, Vitézy Dávidnál, azt mondta: Dávid okos fiú, csak nem szabad rá közpénzt bízni. Vitézy Dávid korábbi válaszában azt írta, Karácsony Gergely saját magát buktatta le az interjúban, most már érti, párttársai miért magnóval járnak hozzá egyeztetni.

Pénteken lesz a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése, de még mindig nem tudni, hogy Karácsony Gergely kivel tud koalícióra lépni. A főpolgármester szerint Magyar Péterék kizárólag Vitézy Dávidot hajlandók megszavazni főpolgármester-helyettesnek, de ez neki azt jelentené, hogy a Fidesz vesztes jelöltje veszi át a hatalmat Budapesten. Látott egy javaslatot arról, hogy szinte az összes főpolgármesteri jogkört elvennék tőle, és azokat Vitézy Dávid kapná meg. Mindezek ellenére nyitott lenne Vitézyre helyettesként, de csak akkor, ha az ő jelöltjét, Kiss Ambrust is megszavazzák. Vitézy Dávid 5 pontban válaszolt Karácsony Gergely állításaira.

„Karácsony Gergelynek három hónapja volt arra, hogy a »kompromisszumok robotosaként« akár napi szinten egyeztetéseket hívjon össze, közelítsen, tárgyaljon, élére álljon annak, hogy ebben a politikai helyzetben működőképes formációt hozzon létre. Ehhez képest, saját bevallása szerint, a legnagyobb ellenzéki frakciót adó párt vezetőjével, Magyar Péterrel összesen kétszer, velem egyszer egyeztetett – ez utóbbi nagyrészt másokra való panaszkodásból állt. Ha egy három hónapon át tartó, maratoni tárgyalássorozat után se sikerült volna megtalálni a megoldást Budapest vezetésére, talán még igaza is lenne. De meg sem próbálta. Karácsony Gergelynek egyetlen célja volt: megint eljátszani az áldozatot, telesírni a Telexet és a fél magyar médiát. A helyzet valójában ugyanaz, ami eddig: a főpolgármester semmit nem csinált a nyáron, a munka nincs elvégezve. Egy nappal a ciklus kezdete előtt nincs javaslata a saját helyetteseire, a közgyűlés bizottságaira, a működés kereteire.” Vitézy Dávid azt írja, vannak feltételei, de egyik sem hatáskörökről szól, hanem a programjáról: BKK-rendészetről, külső kerületekről, köztisztaságról, állatvédelemről és a sok más, budapestieket érintő ügyről. Arról, hogy hogyan kellene jobban vezetni a várost. Nem jelentkezett főpolgármester-helyettesnek, de Budapestet fontosabbnak tartja az egóknál, hogy mennyire tudja elviselni egymást a két politikus. Vitézy ragaszkodik ahhoz, hogy Budapest vezetése a pártpolitikai csaták helyett végre szóljon a valódi városfejlesztésről. Karácsony Gergely lebuktatta magát az interjúban, mert újra pártpolitikai csatateret akar a városból, már kiderült, szemfényvesztés az is, hogy a jövőben szakmai alapon válasszák ki a fővárosi cégek vezetőit. Vitézy nehezményezi, hogy bár a megállapodás a titoktartásról szólt, Karácsony a Telexhez rohant. „Ilyenkor megérti az ember, hogy a saját legszorosabb szövetségesei és párttársai is miért magnóval jártak hozzá egyeztetni – nekem ez nem szokásom, de nem is szeretnék ilyen közegben dolgozni. Bármit is mond tehát most Karácsony Gergely, egyben biztosan számíthat ránk: a képviselőcsoportunk ott lesz a közgyűlés alakuló ülésén és utána is, hogy konstruktív javaslatokat tegyünk a programom mentén.”

(Borítókép: Vitézy Dávid 2024. június 12-én. Fotó: Tövissi Bence)