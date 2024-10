Magyar Péter az 1956-os lyukas zászlót választotta a Tisza Párt jelképévé

A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a „mostani független, szuverén Magyarország nem létezne az '56-os hőseink hazaszeretete és áldozata nélkül”. Magyar Péter úgy döntött, hogy október elsejétől az 1956-os lyukas zászló lesz a Tisza Párt jelképe.

Magyar Péter szerint a magyaroknak mindig büszkének és hálásnak kell lenniük, hogy az 1956-os hősök „megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Nekik köszönhető, hogy a magyar név megint szép lett, méltó régi nagy híréhez.”

Hozzátette, hogy „Magyarország nem a Rogán Antalok, Tiborcz Istvánok, Orbán Balázsok, és nem is a Döbrögik országa, hanem a Hunyadi Jánosok, a Dobó Istvánok, a Tóth Ilonák és a Lúdas Matyik hazája”.

Természetesen tudjuk, hogy ez a zászló a szabad Magyarország jelképe is. Nem fogjuk kisajátítani, ahogy azt a Fidesz tette anno a nemzeti jelképeinkkel. Viszont azt sem fogjuk hagyni, hogy holmi politikai igazgatók meggyalázzák

– írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, utalva Orbán Balázs botrányt keltő 1956-os mondatára.

Hatalmas felháborodást keltett Orbán Balázs kijelentése

Ahogy az Index beszámolt róla, nagy felháborodást keltett Orbán Balázs 1956-os hősökről tett kijelentése. A miniszterelnök politikai igazgatója szerdán arról beszélt egy interjúban, hogy: „Pont '56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett […]”

A politikus azzal védekezett, hogy félreértették a szavait, majd pénteken elismerte, hogy hibát követett el, és bocsánatot kért azoktól, akiket emiatt megbántott.

A legsúlyosabb reakció Orbán Viktortól érkezett, aki péntek reggeli Kossuth rádiós interjújában egyértelműen kijelentette, hogy az ilyen kínos témáknál pontosan kell fogalmazni.

A miniszterelnök szerint Orbán Balázs ezt nem tette meg, ez pedig ebben a kontextusban „egy hiba volt”. Kövér László, az Országgyűlés elnöke is rossz véleménnyel volt a kijelentésről. „Aki államtitkári pozíciót tölt be, az ne kezdjen el értelmiségi módra viselkedni és okoskodni, mert hibát követ el. Vagy hogy ha nem is követ el hibát, de megkeresik azt a lehetőséget, hogy ellene fordítsák azt, amit mondott” – mondta egy interjúban a házelnök.

Kijelentése nagy port kavart, így több hazai sajtóorgánum és politikus is reagált. Többek között Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, valamint Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is kiakadt, valamint Orbán Balázs visszavonulását is felvetették.

Török Gábor politikai elemző az év politikai hibájának nevezte Orbán Balázs nyilatkozatát. Véleménye szerint a kegyelmi ügyhöz hasonlóan a Fidesz politikájának alapját kezdi ki. Hozzátette, hogy a következő napok alapkérdése lesz, hogy a kijelentéstől való elhatárolódás elegendő lesz-e.