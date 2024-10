Még mindig rendkívül alacsony a regisztrált álláskeresők száma

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára keddi nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a regisztrált álláskeresők száma továbbra is rendkívül alacsony.

Az MTI közölte, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) legfrissebb adatai szerint szeptember végén 228 356 ember volt munkanélküli, ami szinte megegyezik a tavalyi értékkel, és ez a szám az elmúlt 35 év legkisebb szeptemberi mutatója.

Czomba kiemelte, hogy a magyar munkaerőpiac stabil állapotban van, valamint azt is, hogy a kormány nemcsak a munkahelyek védelmét tűzte ki célul, hanem a munkaerőpiaci aktivitás növelését is. A nyilatkozat szerint egyre többen lépnek be a munkaerőpiacra, akik korábban inaktívak voltak, és a frissen belépők többsége gyorsan el tud helyezkedni.

A foglalkoztatottság terén a tavalyi évhez viszonyítva 42 ezer fővel nőtt a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma, míg a közfoglalkoztatottak létszáma 10 ezer fővel, 58 ezerre csökkent.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a foglalkoztatáspolitikai eredmények magukért beszélnek. A közmunka valódi kaput nyit a munka világába, amit az is bizonyít, hogy a közmunkások száma folyamatosan csökken, míg az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók létszáma emelkedik. Ezenkívül a nők foglalkoztatottsága és aktivitása is jelentősen nőtt az utóbbi hónapokban, köszönhetően az aktivitást növelő programoknak.

Czomba Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy a foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetű álláskeresői csoportok körében is jól látható az elmúlt másfél évtized sikeres foglalkoztatáspolitikájának hatása.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a kormány 2010 óta folyamatosan azon dolgozik, hogy mindenki, aki szeretne, dolgozhasson. Ennek eredményeként a fiatal, 25 év alatti álláskeresők száma a 2010-es adatokhoz képest közel negyedére, míg a pályakezdők száma ötödére csökkent. Továbbá a tartós munkanélküliek száma is megfeleződött, és az alapfokú végzettséggel vagy szakképzettség nélkül rendelkezők aránya is jelentősen csökkent.