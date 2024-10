Mától új időszámítás indul sok magyar település életében

Az ország legtöbb településén a korábban is regnáló polgármester megőrizte hatalmát a 2024. június 9-én megtartott önkormányzati választásokon, azonban a 10 ezer fő feletti településeken és a fővárosi kerületekben, azaz összesen 160 nagy településből 58 helyen is új polgármester veszi fel a mandátumát, ezért összegyűjtöttük mely budapesti kerületekben és megyei jogú városokban lesz érdemes figyelni a városvezetésben bekövetkező változásokra.

Budapestet döntetlenre mentette a Fidesz mégis vesztettek egy kerületet

Karácsony Gergely ugyan nagyon szoros versenyben, de megőrizte főpolgármesteri címét – igaz, nincs könnyű helyzetben, ugyanis nincs mögötte többség a Fővárosi Közgyűlésben –, de a 23 budapesti kerület közül 4 helyen is fordulópontot jelent október elseje. Egy helyen a Fidesz, egy helyen az ellenzék tudott fordítani, két kerületben pedig az ellenzék ugyan élen maradt, de új polgármester veszi át a stafétát.

Az I. kerületben 2019-ben V. Naszályi Márta a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP színeiben, azonban a 2022-es parlamenti választásokat követően Gelencsér Ferenc alpolgármester távozása és két jobbikos képviselő átállása után megszűnt a baloldal testületi többsége. A polgármester bízott abban, hogy a jobboldali többséggel kialakítható egy koalíció, így előterjesztései mögött lesz támogatás, azonban ez a terve nem jött be. Ennek leglátványosabb egyik eleme, hogy a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Szebedi Dórát az új testületi többség leváltotta, a polgármester által újra megbízott ügyvezető cégbírósági bejegyzését pedig elutasította, a kerület lapjának, a Várnegyed magazin új főszerkesztője pedig Kuthi Áron, a Magyar Nemzet egykori újságírója lett, amivel a lap erősen baloldali hangvétele, láthatóan jobboldalivá alakult. 2023 végén pedig még fegyelmi eljárást is indított a testület a polgármester ellen. A testületi többséget elveszítő V. Naszály Márta így a választásokra jelentősen meggyengült hátországgal fordult neki és nem is tudta megőrizni pozícióját és el is bukta a választást a Fidesz-KDNP jelöltjével, Böröcz Lászlóval szemben.

A XII. kerületben lakik Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc, Rogán Cecília, Tiborcz István és Csányi Sándor is, így nem volt nagy meglepetés, hogy 2019-ben Pokorni Zoltán a Fidesz-KDNP jelöltje lett a polgármester. A 2024-es választásokra az ellenzék egy előválasztással készült, amely ugyan botrányt kavart az MKKP soraiban, de végül Kovács Gergely jött ki belőle győztesen, nem csak az előválasztásból, de a valódi választásokon is legyőzte a Fidesz-KDNP jelöltjét, Fonti Krisztinát, ezzel megszerezte a Magyar Kétfarkú Kutya Párt fennállása legnagyobb politikai győzelmét.

A siker akkora lett, hogy az egyesült ellenzék – amelyből az előválasztási eredmények után a DK kilépett – 12 egyéni helyből 12-t vitt el, ez kilenc kutyapártos, két momentumos és egy civil jelöltet jelent, míg a Fidesz csak négy, kompenzációs listás helyet szerzett, és egy jutott a Demokratikus Koalíciónak. A szavazás óta eltelt három hónap sem zajlott eseménytelenül, ugyanis Kovács Gergely bejelentette, hogy eltüntetné a kerületben található turulszobrot, ami heves reakciót váltott ki a Mi hazánk politikusaiból és szimpatizánsaiból, miközben Pokorni Zoltán még regnáló polgármesterként, ígérete ellenére eladott önkormányzati ingatlanokat és parkolási közbeszerzést írt ki, igaz, ezt később visszavonta.

Változást történik a IV. és a IX. kerületekben is, de ezekben csak a polgármester személye cserélődik. Újpesten (IV. kerület) Trippon Norbert teljes ellenzéki támogatottsággal simán nyerte a választásokat, így ő veszi át a városvezetést a korábban Momentumos, majd DK-s Déri Tibortól, aki a fővárosi közgyűlésben folytatja pályafutását. Zuglóban (XIV. kerület) a Momentumos Rózsa András vette át a polgármesteri széket, a választásokon szintén elinduló MSZP-DK-Párbeszéd jelöltjétől, Horváth Csabától, aki a belső ellenzék lejárató kampánya áldozatának tartja magát. A szocialista politikus hétfőn azt is bejelentette, hogy végleg kiszáll a politikából, közben pedig vádat is emeltek ellene.

Nem történt polgármester váltás a XXI. kerületben, Csepelen, de érdemes megemlékezni arról, hogy ezt a kerületet elvesztette a Fidesz, ugyanis Borbély Lénárdot másfél évvel ezelőtt kiszorították a Fideszből a Németh Szilárddal folytatott harca után, ez azonban nem ingatta meg polgármesteri székét és a Borbély Lénárd Csapata elnevezésű civil szervezet jelöltjeként megnyerte a kerületi választást, így újrázhat.

Van, aki rácsok mögül várja az alakuló ülést

A III. kerületben ugyan az ellenzéki Kiss László megőrizte polgármesteri székét, viszont egy korrupciós ügy miatt letartóztatták, így nem lesz ott a testület alapuló ülésén, amelyet így – az óbudai SZMSZ szerint – a korelnök vezet majd le. Az újraválasztott polgármester letartóztatását 2024. december 16-ig hosszabbította meg a Központi Nyomozó Főügyészség. Az Index értesülései szerint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának jobboldali képviselői levélben kérték fel az idei önkormányzati választáson megválasztott helyi képviselőket, hogy még az októberi alakuló ülés előtt egy informális találkozón, közösen keressenek megoldást az irányíthatatlanná vált kerület helyzetének megoldására, így ezt a kerületet is érdemes lesz figyelni.

Az ellenzék ugyan megszerezte Győrt, de összességében mégsem örülhetnek

Budapesten a 2024-es eredmények alapján tehát egy polgármesteri pozíciót vesztett a Fidesz, ezt azonban visszahozták a megyei jogú városoknál, ugyanis ők 4 településen tudtak fordítani, amíg az ellenzék csak 3 városban volt erre képes.

Nagykanizsán a regnáló fideszes Balogh László bő ezer szavazattal, vagyis nagyjából 5 százalékkal kikapott az ellenzéki pártok által támogatott Horváth Jácinttól, Szolnokon pedig a fideszes városvezető, Szalay Ferenc mindössze egy százalékkal maradt alul az ellenzék által támogatott Györfi Mihálytól.

A legnagyobb ellenzéki sikert viszont egyértelműen az LMP-Momentum-TSZV jelölésével elinduló Pintér Bence érte el, aki legyőzte Győr polgármesterét, a fideszes Dézsi Csaba Andrást, aki azután vette át a város vezetését, hogy a korábban fideszes Borkai Zsolt lemondott választási győzelme után. A polgármester azonban nem könnyítette meg az új városvezető életét és a három hónapos átmeneti időszakban számos lépést tett annak érdekében, hogy ellehetetlenítse Pintér Bencét.

A 2019-es ciklus utolsó közgyűlésén kisebb botrány is kialakult, miután a közgyűlés az elsöprő többségét adó Fidesz–KDNP-frakcióval az önkormányzat szervezési és működési szabályzatának megváltoztatása mellett szavazott, amellyel korlátozzák a polgármester mozgásterét, hatás- és döntési jogköreit. Tovább nehezíti majd Pintér Bence dolgát, hogy a szolnoki Györfi Mihályhoz hasonlóan mögötte sem áll majd testületi többség.

A győri vereség ellenére a Fidesz-KDNP számos győzelmet tudhat magáénak. Baján 2019-ben Nyirati Kára meglepetésre győzelmet aratott az előtte 13 éven át fideszes vezetésű városban. Polgármesteri ciklusa azonban nem volt botrányoktól mentes a Magyarországi Régiókért Egyesület színeiben induló, de korábban momentumos politikusnak, hiszen például egy DK-s rendezvényen erősen kritizálta egykori pártját, ami miatt megcsappant a támogatottsága. Ez azonban még nem magyarázza azt, hogy az ellenzéki a város mind a 10 egyéni választókerületében vereséget szenvedett.

Esélytelen volt a megosztott ellenzék

Szekszárdon is polgármesterváltás történt október elsején, azonban a városvezetés továbbra is kormánypárti marad, ugyanis Ács Rezső helyét veszi át Berlinger Attila, vagyis pontosabban Gyurkovics János ügyvivő alpolgármestert váltja le, ugyanis Ács Rezsőt 2023 novemberében összeférhetetlenség miatt elítélte a bíróság, ígyle kellett mondania posztjáról .

Egerben 2019-ben ellenzéki támogatással Mirkóczki Ádám könnyedén nyert, a polgármester viszonya azonban megromlott az ellenzéki pártokkal, így 2024-ben már külön indultak. A polgármester csak a szavazatok 26,5 százalékát szerezte meg, amíg az MSZP-DK-Párbeszéd-Momentum jelöltje 12,5 százalékos eredménnyel zárt júniusban. Ez azt eredményezte, hogy mindössze 35,5 százalékos eredménnyel is behúzhatta a szavazást a Fidesz jelöltje, Vágner Ákos.

Hasonló ellenzéki vita volt megfigyelhető Miskolcon is, ahol a regnáló baloldali polgármester, Veres Pál nem indult újra posztjáért, ami megosztotta a kormánypártok kihívóit, így két jelöltet állítottak. A Jobbik-Momentum-Függetlenek SZIVE jelöltjeként Varga Klára Andrea 13,5 százalékot, az MSZP-DK-LMP-Párbeszéd színeiben induló Barkai László Lajos pedig 22,12 százalékot szerzett, így a FIDESZ-KDNP-Pont Mi Egyesület jelöltje, Tóth-Szántai József 40 százalékos eredménye kényelmes sikert eredményezett a kormánypártoknak.

A Fidesz legmeglepőbb sikerét Salgótarjánban aratta, ahol a baloldali polgármester, Fekete Zsolt már előre bejelentette, hogy nem indul újra, az utódjának megnevezett Huszár Máté pedig az ellenzéki pártok teljes támogatása ellenére sem tudta felvenni a versenyt Kreicsi Bálinttal, a kormánypártok jelöltjével, aki közgyűlési többséget is szerzett.

