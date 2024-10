Az egész országot felrázta Orbán Balázs ukrajnai háborúval kapcsolatos kijelentése, amely akkora port kavart, hogy most a teljes ellenzék a politikai igazgató közéletből való távozását követeli. A botrányról Pottyondy Edina közéleti influenszer, humorista és youtuber is elmondta a véleményét. Mint fogalmazott, „döbbenetes az a labanc virtus”, ahogy Orbán Balázs a történelemről beszélt. A közéleti influenszer Vogel Evelin Indexnek adott interjújára is reagált, amelyről azt gondolja, hogy a világ legérdektelenebb beszélgetését sikerült összehozni.